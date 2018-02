Stasera ritorna la Champions League alle ore 20.45 con Manchester City-Basilea e Juve-Tottenham. Partita, quest’ultima, che sembra essere la più accattivante e più complicata per entrambi i team. Non sarà trasmessa in chiaro quindi è possibile vederla solo con l’abbonamento a Premium Sport attraverso il canale tv o Premium Play.

I due allenatori sembrano avere le idee abbastanza chiare su chi scenderà in campo e sull’atteggiamento delle loro squadre in campo allo Stadium. Ecco le dichiarazioni:

Massimiliano Allegri: “Dovremo giocare una partita attenta, evitando di esaltare le qualità del Tottenham: serviranno testa e tecnica, il passaggio di turno si deciderà a Londra. Sono forti anche fisicamente, metterla su quel piano potrebbe costarci caro. Conosciamo i loro pregi e difetti, servirà personalità. E non pensiamo soltanto a Kane: sono in quattro, là davanti, ad avere qualità, abili sui cross, a nozze negli spazi. Non firmo per lo zero a zero, ma per non prendere gol in casa sì”.

Mauricio Pochettino: “Alderweireld non c’è e manca anche Foyth. Toby è un giocatore importante per noi. Abbiamo cercato di analizzare il suo problema con lo staff medico, ha avuto un infortunio serio. Non possiamo rischiare e abbiamo deciso subito il piano da adottare. La Juve è eccezionale, non si possono fare confronti tra noi e loro perché hanno una storia in cui hanno vinto tutto. Arrivano da due finali di Champions in tre anni, noi siamo squadra giovane e stiamo ancora crescendo pure a livello strutturale. Il nostro sogno è di raggiungere il livello della Juventus, vogliamo diventare competitivi quanto loro”.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane.

