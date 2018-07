La celebre città scozzese di Glasgow terrà a battesimo, dal 5 al 12 agosto, la 24° edizione dei Campionati Europei di Ciclismo su strada mentre è in corso il Tour de France.

Le donne apriranno gli Europei di Ciclismo 2018

La competizione sportiva rientra negli European Championships, che attribuirà quattro titoli continentali con lo svolgimento delle prove maschili e femminili in linea e a cronometro. E sarà proprio il gentil sesso ad inaugurare l’evento, domenica 5 alle 13:30, con la prova in linea su una distanza di 130 chilometri.

Il teatro di questo genere di gara sarà rappresentato da una pista di 14,4 chilometri, di media difficoltà. A seguire, il mercoledì successivo, spazio alla cronometro sia per le donne (alle 9:45) che per gli uomini (alle 13:45). Il percorso studiato per le prime prevede una lunghezza totale di 32 chilometri mentre per la gara maschile i chilometri stabiliti sono 45.

La conclusione degli Europei di Ciclismo su strada 2018 si disputerà domenica 12 agosto per assegnare la vittoria finale e la medaglia d’oro tra gli uomini con la prova in linea su 230 chilometri complessivi. La partenza sarà data alle 11:30. Non è stata ancora ufficializzata la copertura televisiva dell’evento ma sia la Rai che Eurosport dovrebbero garantirne le dirette.

Ventiquattro edizioni. La prima nel 1995 in Repubblica Ceca

I Campionati Europei di Ciclismo hanno un’età relativamente breve in quanto la prima edizione venne organizzata nel 1995 a Trutnov in Repubblica Ceca, solo con le prove in linea. Due anni dopo furono inserite anche le prove a cronometro.

Lo scorso anno la sede degli Europei di Ciclismo su strada fu Herning in Danimarca. I detentori del titolo nella categoria maschile Elite sono Alexander Kristoff e Victor Campenaerts rispettivamente per la prova in linea e a cronometro.

In campo femminile, invece, le campionesse sono Marianne Vos (gara in linea) ed Ellen Van Dijk (per la cronometro).

[Immagine: www.cicloweb.it]