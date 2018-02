Doping: scoppia il caso in un’importante squadra dilettanti

Il mondo del ciclismo ripiomba nell’incubo doping: questa volta ad essere stato travolto dallo scandalo è stato un team dilettante di Lucca. Stando a quanto scoperto dalla polizia di Stato, il presidente avrebbe esortato gli atleti a ricorrere a sostanze proibite, al fine di aumentare le proprie prestazioni.

La scoperta sconvolgente ha portato all’arresto di svariati soggetti legati alla squadra: il proprietario del team, l’ex direttore sportivo e anche un farmacista che, stando alle prime ricostruzioni, consegnava direttamente ai ciclisti le sostanze dopanti. Tra queste figurano antidolorifici a base di oppiacei, l’eritropietina -un ormone che stimola la produzione di globuli rossi- e varie tipologie di ormoni della crescita. Le perquisizioni hanno riguardato diverse zona della Toscana e non solo Lucca: le forze dell’ordine sono addirittura arrivate a casa di un avvocato della città.

Il motivo per il quale sono partite le indagini è da ricercare nel decesso di Linas Rumas, un giovane atleta della squadra, grande promessa del ciclismo, morto a soli 21 anni, lo scorso 2 Maggio. Il ragazzo lituano era figlio d’arte, poiché suo padre, Raimondas, era a sua volta un ciclista di fama internazionale.

Insomma, non sembra proprio che l’andazzo all’interno del mondo del ciclismo voglia invertire la rotta: il grande problema, inoltre, è che non sembrano esserci differenze tra il mondo professionistico e quello dilettantistico. E in tutto ciò, alle volte, anche i dirigenti sembrano voler coprire gli illeciti.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.com, lastampa.it, lettera43.it]

[foto: gq.com]