Roger Federer non è più il numero uno al mondo.

Federer cede il numero uno a Nadal per 50 punti

L’eterna sfida con Rafael Nadal si colora di un’altra tappa del loro duello nel ranking Atp. Lo svizzero, infatti, è stato sconfitto ad Halle dal croato Borna Coric perdendo di 50 punti il primato assoluto a vantaggio dello spagnolo.

Coric ha fatto suo l’incontro meritatamente con il punteggio di 7-6, 3-6, 6-2 nei confronti di un Federer non al massimo della forma, annullando due set-point consecutivi nel primo set.

Per lui si tratta del secondo titolo della carriera, dopo quello conquistato a Marrakech lo scorso anno e della seconda vittima illustre del suo tennis.

Prima dell’ormai ex numero uno Federer, aveva battuto in passato anche lo stesso Nadal (oltre ad Andy Murray) e adesso scala la classifica del ranking fino al 21° posto.

Continua la sfida Nadal-Federer. Aspettando Wimbledon

Federer, così, manca il decimo titolo nel torneo di Halle, la 99° vittoria e, soprattutto, la riconferma in cima alla classifica Atp. Non è più numero uno ma adesso c’è Wimbledon e la contesa tra i due supercampioni per il tetto del mondo proseguirà ancora più intensamente.

Lo svizzero aveva superato lo spagnolo dopo il trionfo di Stoccarda e adesso sarà nuovamente scavalcato. Un appassionante avvicendamento in testa per la corona di numero uno che li ha proiettati nell’olimpo del tennis.

Sono gli unici due tennisti ad aver concluso sei stagioni ai primi due posti delle classifiche. Lo scontro diretto c’è stato ben 38 volte con Nadal vittorioso su Federer in 23 occasioni contro le 14 del competitor svizzero.

