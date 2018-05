Formula 1: in attesa del GP del Canada

ferrarSul circuito Gilles Villeneuve si affronteranno le tre favorite per la vittoria: Ferrari, Mercedes e Red Bull. Il vincitore del GP di Monaco, l’australiano pilota della Red Bull Daniel Ricciardo, si è portato così terzo in classifica, dopo Hamilton e Vettel.

Ricciardo ha disputato un’ottima gara, anche facendo fronte a dei problemi del motore ibrido della monoposto Red Bull, dimostrando ancora una volta il suo talento in crescita. Rispetto alle altre gare, la corsa di Montecarlo non è stata il massimo a livello di spettacolo, a parte una rimonta che non è riuscita all’olandese Max Verstappen. Hamilton invece si è qualificato terzo con l’aiuto della Force India di Esteban Ocon che lo ha lasciato passare con molta facilità.

Ci si aspettano invece spettacolo e divertimento in questo settimo appuntamento del mondiale; un circuito, quello di Montreal, che richiede una grande potenza dei propulsori e uno sforzo dei freni, a differenza del focus sul punto di vista aerodinamico che si è reso necessario per il GP di Monaco. Gran parte delle monoposto in gara si affideranno alle power unit evolute per migliorare al massimo le prestazioni. I pronostici dei migliori bookmakers di Formula 1 danno per favoriti Hamilton e Vettel, rivali importanti in questo tipo di gara, e alcune quotazioni vedono Valtteri Bottas addirittura sopra Ricciardo.

Starà all’australiano ribaltare i pronostici e tentare un assalto ai colleghi dei primi due posti.

Tra gli altri piloti, ci si aspetta un buon risultato da Kimi Raikkonen, arrivato quarto a Monaco, e da Verstappen, mentre aspettiamo di capire se il momento di sfortuna di Fernando Alonso e della sua McLaren sia giunto al termine e restituisca il pilota ai risultati sperati dalla casa, dopo il ritiro di Montecarlo; per ora si trova al settimo posto della classifica.

Per quanto riguarda la classifica costruttori, guidata da Mercedes, Ferrari e Red Bull, quello che salta all’occhio è la crisi profonda delle Williams, all’ultimo posto. Quella delle Williams è una storia dai molti risvolti: dopo il terzo posto in classifica del 2014 guadagnato grazie alle vittorie del duo Massa-Bottas, i troppi cambiamenti a livello di società e di piloti hanno portato ad un declino inesorabile, passato per i 257 punti del 2015, i 138 del 2016 e gli 83 del 2017. Vedremo cosa porteranno i prossimi circuiti ai due piloti, comunque talentuosi, Lance Stroll e Sergej Sirotkin.