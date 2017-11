Formula 1: Le finali del Mondiale 2018 tornano a Monza

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Formula 1. Infatti per la quarta volta Monza sarà la protagonista della finale per un incontro da non perdere, ricco di adrenalina, pathos e soprattutto uno spettacolo per gli amanti delle quattro ruote e della velocità. Dal 1 novembre fino al 4 del 2018 si potrà assistere alle ultime gare del Ferrari Challenge e alle sessioni speciali di alcuni eventi come l’F1 Clienti e i Programmi XX. Si tratta di un evento già assaggiato negli anni precedenti, in particolar modo nel 2001, 2004 e nel 2006. Sarà un’occasione imperdibile e già tanto attesa per lo show incredibile e per le emozioni che susciteranno. Ci sarà anche lo store e lo spazio per le famiglie. Perché si tratterà di un evento coinvolgente, dai più grandi ai più piccoli, adatto anche per le coppie con figli piccoli. Tutto è stato pensato per accogliere i tanti visitatori. Sul circuito di Monza si disputerà il round conclusivo del Ferrari Challenge. Le prime gare si disputeranno a gennaio a Daytona, a marzo a Merbourne e al Mugello. Quest’ultimo circuito è di proprietà delle Ferrari quindi quando corrono in casa è sempre una grande festa.

L’autodromo nazionale di Monza è stato scelto per la sua notorietà e per la perfezione del suo circuito. È il terzo più antico del mondo, preceduto solo da quello di Brooklands e quello di Indianapolis. Ogni hanno si disputa il Gran Premio di Formula 1. Si tratta del circuito più veloce dove è stato effettuato anche il record assoluto nelle prove libere. È lungo circa 5793 metri con quattro lunghi rettilinei dove le macchine possono accelerare e provare le prestazioni dei motori. Qui le vetture possono superare anche i 340Km/h, ma arrivano nei box troppo in velocità, passando da cifre altissime a circa 70Km/h. Sono presenti cinque curve molto pericolose che mettono a dura prova la preparazione dei piloti. Essendo un circuito molto veloce, con curve strette, permette di avere uno spettacolo incredibile e a volte le gare presentano delle sorprese per le case automobilistiche. Monza sarà quindi protagonista di un evento che già prevede tanti visitatori di ogni genere di età.

[Foto: www.motorinolimits.com]