Trionfo epocale per il campione italiano di golf Francesco Molinari, vincitore dell’Open Championship, vale a dire il torneo più importante al mondo di questo sport.

Francesco Molinari nella leggenda

Con il successo a Carnoustie in Scozia, il torinese è il primo italiano della storia ad aggiudicarsi uno dei quattro tornei principali della stagione di golf: un Major. La grande vittoria ha fatto balzare Molinari in testa alla classifica dello European Tour e al sesto posto del ranking mondiale.

Alle spalle del bravo golfista italiano si sono posizionati Justin Rose, Rory McIlroy, Kevin Kisner e Xander Schauffele. Prime tredici buche effettuate con il numero stabilito di colpi per Francesco Molinari che, nell’ultimo giro, ha giocato assieme al grande Tiger Woods, ovvero il più celebre giocatore di golf di tutti i tempi. In questa tornata finale ha messo a segno un punteggio pari a 69, -2 utilizzando due colpi in meno per tutte le 18 buche.

Molinari ha piazzato le buche numero 14 e 18 con un “birdie”, quindi con un colpo in meno del previsto. Due azioni che gli hanno poi garantito l’affermazione finale con 276 punti in totale. Francesco Molinari è l’uomo dei record.

Collezione di grandi vittorie per il golfista italiano

Prima dell’Open, infatti, si era anche distinto nel PGA tour conquistando la vittoria del Quicken Loans National. Un risultato anche questo storico perché era dal 1947 che un golfista tricolore non otteneva un primo posto nel circuito PGA.

Tornando all’Open, era dai tempi di Costantino Rocca nel 1995 (secondo assoluto in quella edizione) che l’Italia non raggiungeva vette così ambiziose. Nel palmarès di Molinari si annoverano, tra i diversi successi, anche il Bmw PGA Championship, l’Italian Open per due volte e la Coppa del Mondo nel 2009.

