L’edizione numero 101 del Giro d’Italia prende il via oggi da Gerusalemme e si concluderà a Roma domenica 27. Un evento storico, quest’ultimo, in quanto mai la prestigiosa competizione ciclistica si presenta ai nastri di partenza da una città extraeuropea. Ciò conferma la portata sempre più internazionale della classicissima kermesse sportiva, non solo sul piano dei corridori partecipanti ma anche su quello degli scenari stradali in cui ha luogo. Una scelta, quella di Gerusalemme, dettata dal profondo significato umano in quanto legata al campionissimo Gino Bartali. Alla sua memoria, infatti, verrà consegnata la cittadinanza onoraria di Israele per aver dato un grande contributo alla salvezza di centinaia di oltre 800 ebrei nella Seconda Guerra Mondiale, tra il 1943 e il 1944.

Un Giro d’Italia cucito sulla tuta degli scalatori

Saranno 176 i ciclisti e 22 le squadre allo start, tra cui le 18 del World Tour inserite di diritto e le altre 4 invitate, che sono Bardiani Csf, Androni, Wilier Triestina e la Israel Academy. Quest’ultima presenza ha una portata storica in quanto rappresenta il primo team mediorientale che partecipa ad una importante gara a tappe. La prima edizione ultracentenaria del Giro d’Italia è una manna per gli scalatori. Ventuno tappe per un totale di 3563 chilometri, di cui solo 44 sono stati destinati alla cronometro. I percorsi di montagna più duri, dove emergeranno i campioni, sono le scalate dell’Etna, dello Zoncolan e dello Jafferau senza contare gli approdi molto tosti a Montevergine e Gran Sasso.

Favoriti e record della grande kermesse ciclistica

I favoriti della vigilia sembrano essere, oltre al vincitore dello scorso anno Tom Dumoulin, Chris Froome e Fabio Aru ma riflettori puntati anche su Esteban Chaves, Thibaut Pinot, Miguel Angel Lopez e al nostro Domenico Pozzovivo, capitano della Bahrain Merida di Nibali. Nella secolare storia del Giro, solo Alfredo Binda, Fausto Coppi e Eddy Merckx hanno trionfato nella celebre gara per cinque volte mentre il recordman sulle vittorie di tappa resta Mario Cipollini a quota 42. Il grande Coppi è stato, tra l’altro, il più giovane vincitore del Giro d’Italia. La memoria non può che andare all’indimenticato Marco Pantani, che fece sognare l’Italia e il mondo intero soprattutto nel 1998 con la sua vittoria assoluta e l’anno dopo con il capolavoro di Oropa, quando mise a segno una rimonta incredibile superando 49 corridori.