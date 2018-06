L’attesa è durata ben 40 anni ma alla fine è stata ampiamente ripagata. Marco Cecchinato strapazza nei quarti di finale l’ex numero uno Novak Djokovic e approda in semifinale al Roland Garros.

Un traguardo che mancava da 40 anni al Roland Garros

Un’impresa titanica per l’Italia del tennis, che non andava così avanti nel prestigioso torneo della terra rossa proprio dal 1978 con Corrado Barazzuti.

In quella occasione l’atleta azzurro venne poi annientato da Bjorn Borg con un secco 6-0, 6-1 e 6-0. Un grande risultato, questo di Cecchinato, soprattutto perché inatteso alla vigilia.

Una battaglia durissima con Djokovic, sconfitto dopo circa tre ore e mezza con 6-3, 7-6, 1-6 e 7-6. Una vittoria che profuma di impresa eccezionale, al di là di come andrà a finire il suo Roland Garros.

Venerdì Cecchinato in semifinale con l’austriaco Thiem

Subito dopo il trionfo, in queste ore l’Italia sportiva sogna ed è già in fermento per seguire il prosieguo del cammino del tennista palermitano.

In semifinale, venerdì, Cecchinato dovrà vedersela con il numero otto del mondo Dominic Thiem ma sarà quest’ultimo ad avere tutto da perdere nell’incontro. L’italiano, infatti, giunge in una condizione psico-fisica ideale. È carico a mille, lanciato, fiuta la grossa preda e giocherà relativamente sereno, in quanto non avverte la pressione di chi è obbligato a vincere.

In più troverà il sostegno entusiasta non solo del nostro Paese, ma anche di una Francia che, oggi, ha celebrato a suon di titoli sui giornali il suo successo. Thiem è l’unico ad aver battuto (per ben due volte) Nadal sulla terra rossa.

[Immagine: www.ubitennis.com]