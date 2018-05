La grande tradizione del tennis mondiale si rinnova con gli Internazionali Bnl d’Italia in programma al Foro Italico di Roma dal 7 al 20 maggio. La competizione, giunta all’edizione numero 75, è ritenuta, dopo gli Open di Francia, il più grande evento nel mondo di questa disciplina sportiva su terra rossa.

Agli Internazionali Bnl d’Italia la grande assente è Serena Williams

Gli Internazionali, inoltre, appartengono al famoso “Slam Rosso”, ovvero ai tre tornei di tennis più significativi su questo tipo di terreno, che oltre a quello nazionale sono il Roland Garros e il torneo di Montecarlo. Una vera e propria manna per gli appassionati che non si lasceranno sicuramente sfuggire l’occasione di poter ammirare da vicino i più grandi campioni dello sport tennistico.

A questo proposito una tegola è però caduta su di loro per l’assenza di Serena Williams, ex numero uno del mondo. La campionessa statunitense, infatti, preferisce portare avanti un ulteriore periodo di allenamento per presentarsi nelle migliori condizioni.

Favoriti e grandi speranze per gli italiani

Ma per gli italiani non mancheranno comunque i motivi di interesse per questo nuovo round degli Internazionali Bnl d’Italia. La grande attesa è, a questo proposito, per Francesca Schiavone che ha ottenuto la wild card per essere ai nastri di partenza. In campo maschile in tema di wild card, pass per Marco Cecchinato dopo la rinuncia di Paolo Lorenzi. Le altre sono state attribuite ad Andreas Seppi, Matteo Berrettini e al trionfatore delle pre-qualificazioni.

Sia per il torneo maschile che per quello femminile il sorteggio del tabellone principale si svolgerà oggi con 56 giocatori e giocatrici in gara nel singolare. Nel doppio, invece, 24 coppie tra gli uomini e 28 nelle donne. Dopo le qualificazioni tra sabato e domenica si entrerà nel vivo della competizione con i protagonisti in scena. I detentori del titolo sono rispettivamente Alexander Zverev ed Elina Svitolina.

Tra i favoriti grandi chances vengono accreditate a Nadal e, in campo femminile, alla numero uno Simona Halep.

Pillole di storia

Nella storia degli Internazionali Bnl d’Italia sono cinque i vincitori tricolori con sei titoli ottenuti mentre sono tre le trionfatrici in ambito femminile. Il primo vincitore italiano fu Emanuele Sertorio nel 1933. Dal 1957 si aprì il ciclo vincente dei nostri colori con Nicola Pietrangeli a cui successe Adriano Panatta, primo nel 1976. Rafael Nadal detiene il maggior numero di successi (7) e di affermazioni consecutive (3).

Per le donne il primato, nel primo caso, spetta a Chris Evert con 5 vittorie e nel secondo record a Conchita Martinez con 4.

[Immagine: www.internazionalibnlditalia.com]