La Napoli City Half Marathon è stata un successo

La Napoli City Half Marathon è stata un vero e proprio successo: nonostante la pioggia -le previsioni per molti giorni avevano segnalato un cielo sereno, del tutto sgombro da nuvole-, infatti, non solo si è registrato un numero record di partecipanti, ma anche le prestazioni sono state da urlo.

Giunta alla quinta edizione, ha visto arrivare al traguardo ben 5296 partecipanti, con alcuni che si sono distinti. Tra questi figura di certo il vincitore, il maratoneta keniano Abel Kipchumba, che ha portato a termine il suo compito in appena 1 ora e 12 secondi, segnando il record della manifestazione. Il ragazzo ha in seguito dichiarato “Sono molto molto felice di questa mia prestazione. Correre su queste strade è stato fantastico, non vedo l’ora di poter tornare”.

Tra gli italiani, il primo è stato Stefano La Rosa che ha concluso in quinta posizione: il tempo dell’italiano è stato di 1 ora 4 minuti e 25 secondi. Il corridore italiano ha detto “Speravo di fare decisamente meglio, ho però sentito subito che le gambe non giravano come avrei voluto. Sono un po’ deluso, di sicuro il carico di chilometri che sto facendo in allenamento per preparare la maratona che correrò tra poche settimane si sta facendo sentire. Inoltre sui sampietrini scivolavo parecchio, probabilmente scherzando potrei dire che avevo le gomme da asciutto sotto i piedi”.

Il record della gara è stato segnato anche in ambito femminile, grazie alla super prestazione di Eshete Shitaye: la ragazza del Bahrein ha stampato un ottimo 1h08’38”, tempo che le è valso l’ottava prestazione annuale al mondo. A chiudere il podio ci hanno pensato l’atleta del Kenya Antonina Kwambia (1h09’07”) e l’ucraina Olha Kotovska (1h14’27”). Niente male la prestazione della prima delle italiane, Carla Primo, che ha conquistato la sesta posizione generale, fermando il cronometro a circa 16 secondi dalla prima.

Il presidente della manifestazione si è detto estremamente soddisfatto di come siano andate le cose, affermando “Oggi è stato compiuto un altro passo verso la creazione di una competizione internazionale come da nostro obiettivo. Grande competenza di tutte le parti organizzative in causa, mi preme ringraziare i napoletani e tutte le Istituzioni oltre che i 600 volontari impegnati che hanno dimostrato una professionalità esemplare”.

