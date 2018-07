Emozioni a non finire ieri in Moto Gp e F1 per le rispettive gare di Assen e Zeltweg, che hanno incoronato Marc Marquez e Sebastian Vettel al comando delle classifiche generali.

Marquez e Vettel protagonisti

In modo diverso ma comunque efficace. Con un bellissimo trionfo sotto la bandiera a scacchi per lo spagnolo delle due ruote. Con una strategia più tattica ma ugualmente grintosa per il ferrarista in un Gp molto complicato.

Per Marquez si tratta di una conferma alla guida del gruppo di piloti della categoria regina del motociclismo mondiale mentre per Vettel è un piacevole ritorno dopo lo svarione di Le Castellet. Il pilota della Honda ha avuto ragione dei rivali in una gara palpitante caratterizzata, fin dal primo giro, da una lotta feroce per il primato con altri sette rivali, ovvero Rossi, Lorenzo, Dovizioso, Rins, Vinales, Crutchlow e Zarco.

Tra sorpassi e controsorpassi la bagarre per il primato è stata molto equilibrata fino a quattro giri dalla fine quando Marquez è riuscito ad allungare quel tanto che è bastato per tagliare per primo il traguardo. Alle sue spalle si sono classificati Rins, Vinales, Dovizioso, Rossi e Crutchlow.

Rossi investe Lorenzo e conclude quinto

Solo settimo dopo una partenza strepitosa Lorenzo, che ha vissuto momenti di agitazione proprio con Valentino Rossi.

Durante le concitate scintille tra lui e gli altri driver del gruppo di testa, infatti, “The Doctor” ha centrato in pieno lo spagnolo della Ducati ad oltre 200 kmh ma, per fortuna, senza conseguenze per il Gp e il fisico di entrambi.

Anche Marquez ha rischiato grosso in un contatto con Rins ma tutto è bene quel che finisce bene e, adesso, il talentuoso Marc conserva la leadership del Mondiale con 41 punti di vantaggio su Rossi.

La Ferrari in testa ad entrambe le classifiche mondiali

È di una sola lunghezza, invece, il gap che separa i due grandi sfidanti per la conquista del titolo di F1 Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco della Ferrari è ritornato in cima alla generale dopo un weekend iniziato piuttosto male con una penalità in qualifica.

Partito sesto, approfittando del disastro Mercedes (entrambe out come non accadeva dal 1955) e del ritiro del Red Bull di Ricciardo, è risalito fino al terzo posto alle spalle di Raikkonen e del vincitore Verstappen.

Il ritiro di Hamilton gli ha così consegnato i galloni di capoclassifica del Mondiale al termine di un’altra gara combattuta e spettacolare con tanti sorpassi e colpi di scena. Il piazzamento sul podio dei due ferraristi unito all’abbandono delle Mercedes ha, inoltre, portato la Ferrari a guidare anche la Classifica Costruttori.

[Immagine: www.gazzetta.it]