Jorge Lorenzo e la Ducati dominano alla grande il Gp d’Italia sulla pista del Mugello interrompendo il cammino solitario di Marc Marquez delle ultime tre gare. Il binomio italo-spagnolo ha stroncato ogni velleità degli avversari.

Primi tra tutti, Valentino Rossi (terzo all’arrivo) e Marc Marquez.

Lorenzo perfetto. Clamorosa caduta di Marquez

Al sempre brillante numero 46 non è riuscita l’impresa, dopo aver fatto sognare i tifosi sabato timbrando una strepitosa pole. Lo spagnolo, invece, è stato tradito da eccessiva foga e aggressività.

Ha commesso un errore clamoroso dopo 4 giri finendo sulla sabbia e concludendo il Gp in terz’ultima posizione. In quel momento stava andando alla caccia di Lorenzo dopo essersi sbarazzato di Valentino.

Ma oggi sarebbe stata molto dura anche per lui contro il suo connazionale, praticamente perfetto. Partito con gomme morbide, Lorenzo ne ha gestito abilmente il consumo durante tutta la gara con un avvio prudente nella prima fase della corsa.

Poi ha iniziato ad allungare su tutto il gruppo con una guida pulita e incisiva e nessuno lo ha più visto fino alla bandiera a scacchi. Compreso il compagno di squadra Dovizioso, secondo al traguardo, che ha completato la festa Ducati. Le poderose moto della prestigiosa casa italiana si sono dimostrate una spanna su tutte le altre, oggi.

Dopo il Gp d’Italia Rossi è secondo nel Mondiale

Rossi “The Doctor” non ha vinto ma ha comunque gareggiato con grande intelligenza e determinazione cogliendo un ottimo piazzamento.

La sua Yamaha non è stata al top e lui ha raccolto il massimo possibile, districandosi con abilità nella battaglia con Petrucci (settimo), Iannone (quarto) e Rins (quinto).

Crutchlow in sella alla Honda ha colto il sesto posto. Dopo il Gp d’Italia, Marquez rimane padrone del Mondiale con 95 punti ma vede ridursi il distacco sugli inseguitori.

Rossi, infatti, è secondo a quota 72 inseguito da Vinales a 67, oggi ottavo.

Seguono a ruota Dovizioso, Zarco e Petrucci. Per Lorenzo è la prima vittoria con la Ducati, dopo l’ultimo successo oltre un anno fa, nel 2016.

Trionfi in volata di Oliveira e Martin in Moto 2 e Moto 3

In Moto 2 affermazione sudatissima per Miguel Oliveira su Ktm in volata davanti a Lorenzo Baldassarri.

Il leader del campionato Bagnaia ha invece tagliato il traguardo in quarta piazza.

Un altro Jorge, Martin, ha trionfato in Moto 3 con la Honda in una gara altrettanto combattuta fino al termine.

Lo spagnolo ha avuto ragione del capoclassifica del Mondiale Bezzecchi per soli 19 millesimi.

