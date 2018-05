Anche nella sua Spagna Marc Marquez si dimostra al momento imbattibile. Il pilota iberico cavalca la sua Honda come nessun altro, si sbarazza del fuggitivo Lorenzo dopo otto giri e mette a segno il secondo trionfo consecutivo. Questa volta ancora più significativo per essere stato centrato proprio nella sua terra d’origine.

Secondo sotto la bandiera a scacchi Zarco su Yamaha che ha preceduto un plotone di italiani composto rispettivamente da Iannone (Suzuki), Petrucci (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha), quinto in una gara non certo brillante per lui.

Dietro Marquez in Moto Gp clamorosa caduta di Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso

Ma i riflettori del Gp disputato sulla pista di Jerez sono stati puntati, soprattutto, sulla triplice, clamorosa carambola che ha mandato ko in un secondo Pedrosa, Lorenzo e Dovizioso. I tre, al momento dell’incidente, seguivano il leader Marquez ed erano in lotta ravvicinata per la seconda posizione.

Il fattaccio è accaduto a otto giri dal termine al tornante Dry Sack, già celebre per il famoso contatto in F1 tra Villeneuve e Schumacher nel 1997 che decise il Mondiale a favore del primo. Il crash è stato innescato dal “lungo” di Dovizioso nell’attacco a Lorenzo che a sua volta è finito contro Pedrosa nel fare la curva. I due si sono scontrati finendo, a loro volta, sullo stesso Dovizioso.

Mesto ritiro per il trittico fortunatamente senza conseguenze fisiche, che ha spianato così la strada alla Yamaha di Zarco per un’insperata piazza d’onore accanto a Marquez. Anche oggi lo spagnolo ha sfoggiato una netta superiorità, superando in soli tre giri Crutchlow, Zarco e Pedrosa e, successivamente, Lorenzo. Allunga il passo in classifica generale davanti al francese Zarco e veleggia in testa al Mondiale.

In 250 vittoria di Baldassarri e del tedesco Oettl in 125

Se in Moto Gp l’Italia non luccica, in Moto 2 è sugli scudi per il successo di Lorenzo Baldassarri, scattato al comando dalla pole e dominatore della gara. Sul podio con lui Oliveira e l’attuale capoclassifica mondiale Francesco Bagnaia. Per Baldassarri, pilota della Kalex Pons Hp40, è la seconda vittoria in carriera.

Nella caotica competizione della Moto 3, invece, è stato il tedesco Philip Oettl ad imporsi mettendo a segno il suo primo trionfo assoluto, davanti a Bezzecchi e a Lopez. Quest’ultimo è stato penalizzato a fine gara favorendo Ramirez. La gara è stata caratterizzata da diverse cadute, tra cui quella di Martin, che ritirandosi ha ceduto la leadership del Campionato all’italiano Bezzecchi.

[Immagine: www.biografieonline.it]