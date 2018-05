Marc Marquez continua ad imporre la propria dittatura in Moto Gp andando a vincere anche il Gp di Francia disputatosi sul tracciato di Le Mans-Bugatti.

Il primato del talentuoso spagnolo non è mai stato messo realmente in discussione da nessun altro avversario.

Gli avversari di Marquez fanno harakiri

Anche perché gli unici che avrebbero potuto cercare di impensierirlo si sono fatti fuori da soli, come Jorge Lorenzo, il poleman Johann Zarco e i due italiani Dovizioso e Iannone. Lorenzo ha condotto la gara nei primi giri ma è andato via via spegnendosi concludendo addirittura sesto.

Le rovinose cadute degli altri tre, invece, hanno praticamente rimosso quei pochi ostacoli che Marquez avrebbe potuto incontrare nella sua marcia trionfale. Dovizioso, tra l’altro, poco prima di finire a terra era appena passato in testa superando Lorenzo.

E, così, Marquez si è imposto anche in questo Gp di Francia iniziando ad imprimere un potente sigillo sul Campionato Mondiale, che lo vede sempre più padrone assoluto.

Con la vittoria del Gp di Francia Marquez allunga nel Mondiale

Eliminatisi dalla bagarre Dovizioso e Iannone, i colori italiani sono stati comunque difesi da Danilo Petrucci e dal mai domo Valentino Rossi, rispettivamente secondo e terzo sul podio.

Il primo alla guida della Ducati Pramac mentre il celebre n. 46 sempre a domare il manubrio della Yamaha. Al quarto posto si è classificato Jack Miller davanti a Dani Pedrosa. Solo settimo Vinales e ottavo Crutchlow mentre alle loro spalle hanno tagliato il traguardo Espargaro e la Suzuki di Rins.

Con il suo terzo successo consecutivo dopo quello in casa sua, Marquez si porta a quota 95 portando così a 36 le lunghezze di vantaggio su Vinales. Poco staccati dietro quest’ultimo ci sono Zarco, Rossi e Petrucci.

In Moto 2 vince Bagnaia sempre più leader

In Moto 2 prosegue la cavalcata da leader del Mondiale di Pecco Bagnaia, pilota dello Sky Racing Team VR46.

L’italiano si è aggiudicato il Gp e guida la classifica con 98 punti. Il secondo, Oliveira, lo insegue con un gap di 25 punti. Per Bagnaia pole e vittoria mentre l’Italia continua ad essere protagonista in questa specialità del Motomondiale con 5 affermazioni in altrettante gare di questo inizio 2018.

Primo Arenas in 125 e grande beffa per Di Giannantonio

Nella 125 competizione palpitante e viva anche dopo la sua conclusione. In pista vince Fabio Di Giannantonio ma viene penalizzato di tre secondi per aver tagliato una chicane senza restituire la posizione a chi l’aveva sorpassato.

Il pilota tricolore finisce così quarto e la vittoria arride ad Albert Arenas in volata su Miglio e Ramirez.

Nonostante la caduta, invece, Bezzecchi conserva la leadership del Campionato.

[Immagine: www.ilpost.it]