MotoGP: Sorpasso di Marquez su Valentino Rossi, i social si scatenano

Durante l’ultima gara della MotoGp in Argentina abbiamo assistito ad un clamoroso sorpasso da parte di Marc Marquez su Valentino Rossi. La rivalità tra i due risale a qualche anno anno fa e proprio per questo dopo l’eclatante episodio di domenica scorsa i social si sono scatenati con i meme più fantasiosi.

La caduta al pilota marchigiano gli è costata il diannovesimo posto in gara e per fortuna non ci sono state ripercussioni fisiche, per questa lotta che continua dal 2015, quando lo spagnolo gli fece perdere il mondiale di proposito.

“Fortunatamente sto bene, almeno quello. Qui c’è da farsi male, Marc non ha nessun rispetto per gli avversari. Io ho paura a stare in pista con lui. Lo fa apposta, è recidivo e io non mi sento tutelato. La Direzione Corsa o qualcuno deve fare qualcosa, qui c’è da farsi male sul serio” sono state le parole del pilota della Yamaha.

I meme che sono apparsi da domenica sera tendono a sdrammatizzre la situazione ed a evidenziare la scorrettezza del fenomeno spagnolo,anche se c’è chi giura che nella MotoGp ci si possa comportare così da lungo tempo. I più ironici sono quelli che paragonano Marquez a Giuda o che affermano che sia il più odiato del mondo.

Il pilota della Honda è andato anche nel box di Valentino Rossi per chiedere scusa ma è stato cacciato in malo modo dal manager e migliore amico dell’italiano, Alessandro “Uccio” De Santis che le ha ritenute troppo tardive.

Non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima gara, sperando in una rivincita in casa Yamaha.

[Foto: www.sportmediaset.mediaset.it , https://twitter.com/UccioMito]