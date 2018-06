Molto vivace il consueto appuntamento con il Draft dell’Nba, l’atteso evento che ogni anno offre la possibilità alle 30 squadre del Campionato americano di basket di scegliere nuove frecce al proprio arco per migliorare la qualità della propria rosa.

Luka Doncic ai Dallas Mavericks

Sorprese e conferme non sono mancate anche in questo Draft 2018. Tra le prime figura lo scambio tra gli Hawks Atlanta e i Dallas Mavericks con Luka Doncic approdato in Texas mentre agli Hawks è arrivato Trae Young. I cestisti Devonté Graham, Mitchell Robinson, Gary Trent e Khyri Thomas Jr. invece hanno deluso le aspettative da primo giro. Il primo è finito alla scelta numero 34, il secondo alla 36 e l’ultimo alla 38.

Molte conferme tra le prime scelte

Molto positivi, tuttavia, i riscontri di Troy Brown e Donte Di Vincenzo mentre nessun movimento particolarmente inaspettato ai vertici. Phoenix ha scelto DeAndre Ayrton, i Sacramento Kings si sono gettati su Bagley, i Memphis Grizzlies hanno optato per Jaren Jackson Jr e Mohamed Bamba è stato “nominato” dagli Orlando Magic. Alla scelta n. 7 protagonisti i Chicago Bulls con Wendell Carter Jr., alla 8 Collin Sexton con i Cleveland Cavaliers. Kevin Knox e Mikal Bridges hanno chiuso le prime dieci scelte.

L’elenco completo

Ecco l’elenco completo del Draft 2018:

1- DEANDRE AYTON (Arizona) – Phoenix Suns

2- MARVIN BAGLEY III (Duke) – Sacramento Kings

3- LUKA DONCIC (Real Madrid) – Atlanta Hawks, scambiato con i Mavericks

4- JAREN JACKSON JR. (Michigan State) – Memphis Grizzlies

5- TRAE YOUNG (Oklahoma) – Dallas Mavericks, scambiato con gli Hawks

6- MOHAMED BAMBA (Texas) – Orlando Magic

7- WENDELL CARTER JR. (Duke) – Chicago Bulls

8- COLLIN SEXTON (Alabama) – Cleveland Cavaliers

9- KEVIN KNOX (Kentucky) – New York Knicks

10- MIKAL BRIDGES (Villanova) – Philadelphia 76ers, scambiato con i Suns

11- SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (Kentucky) – Charlotte Hornets, finito ai Clippers

12- MILES BRIDGES (Michigan State) – LA Clippers, scambiato con gli Hornets

13- JEROME ROBINSON (Boston College) – Los Angeles Clippers

14- MICHAEL PORTER JR. (Missouri) – Denver Nuggets

15- TROY BROWN (Oregon) – Washington Wizards

16- ZHAIRE SMITH (Texas Tech) – Phoenix Suns, scambiato con i 76ers

17- DONTE DIVINCENZO (Villanova) – Milwaukee Bucks

18- LONNIE WALKER IV (Miami) – San Antonio Spurs

19- KEVIN HUERTER (Maryland) – Atlanta Hawks

20- JOSH OKOGIE (Georgia Tech) – Minnesota Timberwolves

21- GRAYSON ALLEN (Duke) – Utah Jazz

22- CHANDLER HUTCHISON (Boise State) – Chicago Bulls

23- AARON HOLIDAY (UCLA) – Indiana Pacers

24- AFTERNEE SIMONS (IMG Academy) – Portland Trail Blazers

25- MORITZ WAGNER (Michigan) – Los Angeles Lakers

26- LANDRY SHAMUT (Wichita State) – Philadelphia 76ers

27- ROBERT WILLIAMS (Texas A&M) – Boston Celtics

28- JACOB EVANS (Cincinnati) – Golden State Warriors

29- DZANAN MUSA (Cedevita) – Brooklyn Nets

30- OMARI SPELLMAN (Villanova) – Atlanta Hawks

31- ELIE OKOBO (Pau Orthez) – Phoenix Suns

32- JEVON CARTER (West Virginia) – Memphis Grizzlies

33- JALEN BRUNSON (Villanova) – Dallas Mavericks

34- DEVONTE’ GRAHAM (Kansas) – Atlanta Hawks

35- MELVIN FRAZIER (Tulane) – Orlando Magic

36- MITCHELL ROBINSON (Chalmette High School) – New York Knicks

37- GARY TRENT JR. (Duke) – Sacramento Kings

38- KHYRI THOMAS (Creighton) – Philadelphia 76ers

39- ISAAC BONGA (Skyliners Frankfurt) – Philadelphia 76ers

40- RODIONS KURUCS (Barcellona) – Brooklyn Nets

41- JARRED VANDERBILT (Kentucky) – Orlando Magic

42- BRUCE BROWN (Miami) – Detroit Pistons

43- JUSTIN JACKSON (Maryland) – Denver Nuggets

44- IUSSUF SANON (Petrol Olimpija) – Washington Wizards

45- HAMIDOU DIALLO (Kentucky) – Brooklyn Nets

46- DE’ ANTHONY MELTON (USC) – Houston Rockets

47- SVIATOSLAV MYKHAILIUK (Kansas) – Los Angeles Lakers

48- KEITA BATES-DIOP (Ohio State) – Minnesota Timberwolves

49- CHIMEZIE METU (USC) – San Antonio Spurs

50- ALIZE JOHNSON (Missouri) – Indiana Pacers

51- TONY CARR (Penn State) – New Orleans Pelicans

52- VINCE EDWARDS (Purdue) – Houston Rockets

53- DEVON HALL (Virginia) – Oklahoma City Thunder

54- SHAKE MILTON (SMU) – Dallas Mavericks

55- ARNOLDAS KULBOKA (Orlandina Basket) – Charlotte Hornets

56- RAY SPALDING (Louisville) – Phjiladelphia 76ers, scambiato con I Dallas Mavericks

57- KEVIN HERVEY (UT-Arlington) – Oklahoma City Thunder

58- THOMAS WELSH (UCLA) – Denver Nuggets

59- GEORGE KING (Colorado) – Toronto Raptors, scambiato con i Phoenix Suns

60- KOSTAS ANTETOKOUNMPO (Dayton) – Philadelphia 76ers, scambiato con i Dallas Mavericks

