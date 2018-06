Un’incredibile tragedia ha colpito l’ex campione del mondo di sci alpino Bode Miller. La figlia Emeline, di poco più di un anno e mezzo di vita, è morta in un incidente domestico.

Il dramma di Eveline annegata in piscina

Secondo quanto si è appreso sembra che la bimba sia annegata in piscina nell’abitazione di un vicino di casa a Coto de Caza in California, presso cui si trovava Miller con la sua dolce metà, per poi abbandonare questo mondo all’ospedale di Orange County.

Immane il dolore dell’atleta e della moglie Morgan Beck, che tra l’altro è in attesa di un altro figlio che nascerà ad ottobre. I coniugi stavano trascorrendo un piacevole momento di festa nella casa dei vicini.

Non appena hanno trovato la piccola Emeline in gravi condizioni si sono attivati immediatamente per chiamare i soccorsi ma non c’è stato niente da fare. Come ha confermato il capitano dei vigili del fuoco Tony Bommarito.

Un dramma enorme su cui sta indagando lo sceriffo di Orange County per individuare le cause della morte. Bommarito ha affermato che i paramedici sono stati contattati sabato pomeriggio.

Bode Miller lo sciatore più vincente d’America

Quando si parla di Bode Miller si staglia all’orizzonte l’immagine dello sciatore più importante d’America per i successi ottenuti.

Nel suo palmarès parlano i numeri: 33 vittorie in Coppa del Mondo, quattro ori mondiali, due Coppe generali e sei medaglie olimpiche, tra cui l’oro di Vancouver nel 2010. Inoltre, nei giochi olimpici di Sochi, quattro anni fa, è stato lo sciatore più anziano a conquistare una medaglia, con i suoi 36 anni.

La coppia Miller-Beck, oltre a Emeline e ad un altro figlio in arrivo, ha anche Edward Nash Skan, nato nel 2015. Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia Miller da parte degli ambienti sportivi.

