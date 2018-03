Sci: Sofia Goggia vince anche la coppa del mondo

Il 2018 è stato un anno splendido per Sofia Goggia: la campionessa italiana di sci, infatti, può dire di aver tagliato tutti i traguardi che si era prefissata. Nella cornice di Jeongseon, la giovane atleta bresciana ha vinto l’oro olimpico nella discesa libera, davanti a due mostri sacri come Ragnhild Mowinckel e Lindsey Vonn.

Ancora affamata di vittorie, Sofia è riuscita nell’impresa di vincere anche la coppa del mondo di libera: l’Italia non portava a casa un risultato del genere in coppa del mondo in questa specialità dal 2002, quando fu Isolde Kostner a laurearsi campionessa. Goggia, nella gara tenutasi ad Åre, non è riuscita a tagliare il traguardo in prima posizione, venendo superata dalla sua amica/rivale Lindsey Vonn per appena sei centesimi; ciò nonostante l’americana era troppo indietro nel punteggio e non ha potuto colmare il divario di 23 punti che la distanziavano dall’italiana, recuperandone comunque 20.

A fine gara Sofia ha dichiarato “È fantastico, ancora non me ne rendo conto. La coppa la sognavo da una vita e ora ce l’ho. È stata una giornata dura, sono arrivata stanca, ma ho raccolto tutte le mie energie per fare del mio meglio. Lindsey ha vinto la gara, io la Coppa. Ma è sempre un onore gareggiare con lei”.

Insomma, nonostante quella di Åre non sia stata una gara priva di imperfezioni (d’altra parte con Sofia ci siamo abituati alle sue “goggiate”), l’elevato standard mantenuto dall’italiana le ha permesso di imporsi su tutte le altre.

Oro Olimpico, coppa del mondo, Sofia Goggia è un’atleta che non vuole smettere di stupirsi e di stupirci. Cos’altro può sognare ora? Noi non lo sappiamo, ma siamo certi che questa splendida campionessa si sia già prefissata i prossimi traguardi da raggiungere.

[fonti articolo: corriere.it, repubblica.it, ansa.it]

[foto: repubblica.it]