Sci: Sofia Goggia vince la discesa a Cortina, dopo altri successi

La campionessa della nazionale Sofia Goggia, dopo aver trionfato la settimana scorsa a Bad Kleinkirchheim, ha vinto la discesa a Cortina con un tempo di 1.36.45 su oltre 2500 metri della pista Olympia.

Si è lasciate dietro le americane Lindsaly Vonn e Mikaela Shiffrin, con 47 e 84 centesimi di ritardo. La Goggia ha collezionato il secondo successo della stagione e il 4 della sua carriera, che si vanno a sommare ai 18 podi e alla medaglia di bronzo che ha vinto ai mondiali. L’altra italiana in gara, Federica Brignone, è finita invece fuori gara dopo aver saltato una porta. POrtano avanti la bandiera nazionale anche Nadia Franchini, Verena Stuffer e Johanna Schnarf. L’Italsci, con la gara di Cortina, ottiene la terza vittoria consecutiva. L’ultima italiana a registrare tali successi era stata Isolde Kostner nel 2001. Durante tutta la gara la Goggia è stata meravigliosa, non ha mai sbagliato nulla, nonostante la discesa molto difficile detta Sketchy, che ha fatto perdere alla Vonn centesimi preziosi dovuti ad una spigolata. A fine gara le dichiarazioni della Goggia sono state ricche di modestia e di voglia di migliorare. Infatti secondo la sciatrice il suo successo è stato principalmente dovuto all’imprecisione di Lindsay Vonn. Infatti quest’ultima ha primeggiato durante le prove ma il dossetto le ha giocato un brutto scherzo, che è bastato all’azzurra per vincere.

La gioia di vincere a casa non ha prezzo per Sofia Goggia, che ha definito la gara e la pista di Cortina tra le sue preferite in assoluto, sperando di fare ottimi risultati anche nei prossimi giorni. In un’intervista rilasciati ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato di aver fatto qualche errore e che deve migliorare la sua prestazione soprattutto nella prima parte del percorso. Domani ci sarà il superG sulle nevi di Cortina e la Goggia pensa già alla gara nella quale partirà con il pettorale rosso che indica il leader, prima volta che la indossa. Grande emozione per il suo staff che festeggia la vittoria proprio a casa, quindi vale doppio. Forte del coraggio dato da questo risultato la Goggia si appresta però a migliorare il suo tempo, stando soprattutto attenta alla Vonn che sulla pista si è dimostrata velocissima e soprattutto ha un fisico più portato a tale sport e più resistente. Intanto questa vittoria si va a sommare a quelle precedente che sono tante per la sciista bergamasca. Grande rammarico per la Brignone per l’errore alla quarta porta, nonostante l’ottima prestazione dimostrata durante le prove libere.

[Foto: www.lastampa.it]