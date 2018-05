Ancora lui. Rafael Nadal trionfa nuovamente agli Internazionali d’Italia di Roma centrando il suo personalissimo ottavo centro di questa competizione.

Ha battuto Alexander Zverev e ha impresso l’ulteriore sigillo ad una lunga carriera incredibilmente densa di successi e affermazioni assolute.

Grande solidità mentale

Ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie il campione spagnolo per ottenere lo scettro perché la vittoria del match decisivo è giunta dopo il recupero di un break al tedesco durante il set che avrebbe deciso tutto. Ma alla fine è arrivata ugualmente ed è questo ciò che conta.

Una testimonianza di grande potenza e intensità mentale a 31 anni di età che, ancora una volta, ha spiazzato il rivale di turno, più giovane di lui di ben 10 primavere. È soprattutto la forza della sua concentrazione e cattiveria agonistica a rendere così adamantino Nadal.

Il quale, adesso, ha nuovamente scalato la vetta del mondo nel ranking Atp aprendo ufficialmente il centesimo dominio di tutti i tempi.

Dopo gli Internazionali d’Italia per Nadal c’è la sfida del Roland Garros…

Sbancando il Foro Italico degli Internazionali d’Italia, il tennista ha ottenuto la 78° vittoria di una carriera ormai divenuta leggendaria e il trionfo numero 32 nei Masters 1000.

E per restare numero uno al mondo la sfida con Roger Federer sarà ora molto accesa in vista del Roland Garros.

Se vincerà anche a Parigi, infatti, Nadal si riconfermerà in cima alla classifica mondiale e per raggiungere l’obiettivo dovrà proteggere i 2000 punti ottenuti dal successo dell’edizione dello scorso anno.

Ma intanto, a proposito di conferme, Nadal è sempre più il padrone assoluto della “terra rossa”.

[Immagine: www.marca.com]