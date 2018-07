Sabato prenderà il via un’altra edizione del Tour de France, la numero 105 della storia del ciclismo.

Ritorna la celebre Gran Boucle

La competizione, assieme al Giro d’Italia, rappresenta la più importante sfida annuale tra i migliori atleti del mondo. La famosa “Grand Boucle” scatterà da Noirmoutier-en-Ile per una prima tappa di 201 chilometri fino a Fontenay-le-Comte, cucita su misura per i velocisti.

Allo start saranno presenti 22 squadre di 8 corridori ciascuna per un numero complessivo di 176 ciclisti. Nel dettaglio i teams rispondono al nome di AG2R La Mondiale, Astana, Bahrain Merida, BMC Racing Team, BORA – hansgrohe, Dimension Data, Direct Energie, EF Education First-Drapac p/b Cannondale, Groupama – FDJ, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott, Movistar, Quick-Step Floors, Team Katusha, Team LottoNL-Jumbo, Trek – Segafredo, UAE Team Emirates e Wanty – Groupe Gobert.

Un percorso che miscela tradizione e novità assolute

Il percorso studiato per questo nuovo appuntamento con il Tour de France prevede 21 tappe, tra cui 8 pianeggianti e 335 chilometri complessivi. Largo spazio agli scalatori con sei tappe di montagna caratterizzate dalle classiche vette di La Rosière, Alpe d’Huez e Col du Portet (la cima più alta con 2215 metri di altitudine).

Ma anche 21,7 chilometri di pavè, a cui si aggiunge il transito su un terreno non asfaltato in mezzo alle Alpi, sul plateau de Glières. La novità più inedita del percorso del Tour de France 2018 è però caratterizzata dalla breve tappa numero 17 (di soli 65 chilometri) con una partenza in stile Formula 1, secondo una griglia.

I ciclisti, infatti, si avvieranno in base alla loro posizione in classifica generale a gruppi di 20 con una breve distanza tra loro. Decisive risulteranno sicuramente l’undicesima, la dodicesima, la terz’ultima e la penultima tappa tra gli insidiosi salitoni del Tour e la crono nei Paesi Baschi.

I favoriti del Tour de France 2018

Per le caratteristiche del percorso i favoriti restano Chris Froome (trionfatore delle ultime tre edizioni della gara e riammesso in extremis dall’Uci dopo la presunta vicenda doping) e gli italiani Vincenzo Nibali e Nairo Quaranta a cui si potrebbero aggregare Romain Bardet, Tom Dumoulin e Rigoberto Uran.

Ma occhio anche a Richie Porte e a Warren Barguil. Se vincerà anche quest’anno, Froome apre la caccia ai 5 trofei assoluti al Tour conquistati da Hisnault. L’evento potrà essere seguito in chiaro sulla Rai.

Le tappe

Ecco le 21 tappe del Tour de France 2018:

Tappa 1 – sabato 7 luglio: Noirmoutier en l’Île-Fontenay le Comte (201 km)

Tappa 2 – domenica 8 luglio: Mouilleron Saint Germain-Roche sur Yon (185 km)

Tappa 3 – lunedì 9 luglio: Cholet-Cholet (35 km, cronometro a squadre)

Tappa 4 – martedì 10 luglio: La Baule Escoublac-Sarzeau (195 km)

Tappa 5 – mercoledì 11 luglio: Lorient-Quimper (204 km)

Tappa 6 – giovedì 12 luglio: Brest-Mur de Bretagne (181 km)

Tappa 7 – venerdì 13 luglio: Fougères-Chartres (231 km)

Tappa 8 – sabato 14 luglio: Dreux-Amiens (181 km)

Tappa 9 – domenica 15 luglio: Arras-Roubaix (154 km)

Tappa 10 – martedì 17 luglio: Annecy-Le Grand Bornard (158 km)

Tappa 11 – mercoledì 18 luglio: Albertville-La Rosière (108 km)

Tappa 12 – giovedì 19 luglio: Bourg Saint Maurice-Alpe d’Huez (175 km)

Tappa 13 – venerdì 20 luglio: Le Bourg d’Oisans-Valence (169 )

Tappa 14 – sabato 21 luglio: Saint Paul Trois Châteaux-Mende (188 km)

Tappa 15 – domenica 22 luglio: Millau-Carcassonne (181 km)

Tappa 16 – martedì 24 luglio: Carcassonne-Bagnères de Luchon (218 km)

Tappa 17 – mercoledì 25 luglio: Bagnèrese de Luchon-Saint Lary Soulan (65 km)

Tappa 18 – giovedì 26 luglio: Trie sur Baïse-Pau (171 km)

Tappa 19 – venerdì 27 luglio: Lourdes-Laruns (200 km)

Tappa 20 – sabato 28 luglio: Saint Pée sur Nivelle-Esplette (31 km, cronometro)

Tappa 21 – domenica 29 luglio: Houilles-Parigi (116 km)