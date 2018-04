The Witcher: la serie TV si farà attendere ancora

La serie TV “The Witcher” è una delle più attese dai fan di tutto il mondo. L’attesa però sarà ancora molto molto lunga

The Witcher: la serie arriverà, ma bisogna attendere

La saga di libri fantasy di Andrzej Sapkowski è una delle più apprezzate e note al mondo. “The Witcher” ha avuto talmente tanto successo che gli è stata dedicata anche una serie di videogiochi. Netflix ha ora in cantiere una serie televisiva dedicata alla collana, anche se, secondo voci di corridoio, i fan dovranno attendere ancora molto tempo prima di poterla vedere. La data di uscita, infatti, potrebbe addirittura slittare al 2020.

Netflix: “Siamo in piena fase di sviluppo”.

Kelly Luegenbiehl, vicepresidente di International Originals di Netflix ha dichiarato “Siamo in piena fase di sviluppo al momento, stiamo lavorando sulla prima stagione che avrà otto episodi. Di recente con la showrunner Lauren S. Hissric siamo stati in Polonia, perché il nostro obiettivo è conoscere a fondo quei luoghi. Lei ha un punto di vista molto femminile sul genere fantasy, che renderà lo show davvero unico rispetto a tutto ciò che abbiamo visto finora: i personaggi femminili non saranno solo un parte accessoria ma invece centrale e guideranno la narrazione. Per noi è una cosa inedita e ora siamo nelle fasi di casting”.

Perché l’ispirazione non è venuta dal videogioco?

In molti credevano che l’ispirazione fosse venuta dal videogioco, ma così non è. Erik Barmack di Netflix ha fatto sapere che l’ispirazione è venuta dai libri perché “ci sono centinaia e centinaia di pagine eccezionali e grandi personaggi come Triss, Ciri e Yennefer”.

Insomma, se siete fan della saga di libri “The Witcher” o se avete amato il videogioco, sappiate che per gustarvi a pieno la serie Netflix dovrete ancora attendere molto tempo.

[foto: thelead.it]