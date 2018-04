Torna la Florence Cocktail week con l’arte della mixologia

Gli appassionati del buon bere sono chiamati a raccolta per la Florence Cocktail week, in programma da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio. I dettagli di una kermesse da non perdere.

Firenze a prova di cocktail

Mancano due giorni all’inizio della Florence Cocktail week, in programma da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio. La città simbolo del Rinascimento ospita una nuova edizione, la terza, della kermesse dicata all’arte della mixologia. L’evento è ideato e organizzato da Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro per dare risalto alla qualità della miscelazione fiorentina.

Eventi previsti: ospiti d’eccezione, masterclass, incontri e tanto altro

Alla Florence Cocktail week sono previsti molti eventi e un parterre di bartender d’eccezione. Tra questi, tanto per citarne uno, c’è Philipe Bischoff, bar manager del Manhattan Bar di Singapore, il settimo migliore al mondo stando alla World’s 50 Best Bars. Il calendario dei sette giorni è denso di eventi: ci saranno incontri, masterclass, night shift e tanti altri appuntamenti destinati a professionisti e appassionati del settore. Inoltre ben ventuno locali fiorentini, tra caffè storici, bar dell’alta hotellerie e locali alla moda, presenteranno la loro selezione di drink miscelati per l’evento.

Domenica 6 maggio il contest finale

Ogni Cocktail Bar presenterà quattro cocktail nella Cocktail List. I partecipanti potranno scegliere fra un Signature Cocktail, che ogni bartender sfoggerà in vista del contest finale, un Cocktail RiEsco a Bere Italiano, preparato con prodotti solo made in Italy, un Twist sul Cocktail Negroni e un Cocktail Abituati al Futuro. Nella giornata di domenica 6 maggio è previsto il contest finale presso la Sala Vanni di fronte a una giuria di giornalisti ed esperti del settore. Previsti due servizi di bike sharing utilizzati con relative applicazioni.

Ci sarà spazio anche per i cocktail analcolici

L’evento darà spazio anche a quanti vogliono bere un drink analcolico. Alcune insegne avranno nel menù il Cocktail Family Friendly, drink analcolico pensato apposta per le famiglie con bambini. Gli appassionati e i professionisti possono quindi preparare i bagagli e volare a Firenze per la Florence Cocktail week con l’arte della mixologia.

Il caledario della Florence Cocktail week

(Foto: www.hotelferruccifirenze.com)