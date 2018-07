Trucchi Hustle Castle, la lista

Sei alla ricerca dei migliori trucchi Hustle Castle? Sei rimasto bloccato e desideri facilitarti il percorso verso la vittoria? Eccoti una lista di dritte particolarmente utili.

Trucchi Hustle Castle, il gioco

State giocando a Hustle Castle e vi servono dei trucchi per poter “sbloccare” un livello. DGmag vi fornisce delle dritte che ti consentiranno di sbloccare svariate funzionalità e di divertirti al meglio. Il tutto senza spendere il becco di un quattrino, dato che non si tratta di acquisti in-app.

Prima di presentarti i trucchi Hustle Castle, è bene che tu sappia che la loro compatibilità è valevole solo con l’ultima versione del gioco. E’ disponibile sull’App Store per iPhone e per iPad e sul Play Store di Google per smartphone e tablet Android.

Nel corso del gioco dovrai vedertela con draghi, scheletri, orchi e giganti. Riuscirai a pianificare la strategia in grado di portarti alla vittoria? Dovrai scegliere con sapienza qual è l’equipaggiamento più adatto, se è il caso di affrontare il nemico con un combattimento corpo a corpo o se è opportuno puntare tutto sugli attacchi a distanza con gli arcieri o se è il caso di far intervenire i maghi.

I trucchi più frequenti

Sono vari i trucchi Hustle Castle che sicuramente vi aiuteranno a portare avanti il vostro gioco. Ecco i più frequenti:

Modalità multigiocatore : trattasi del ritorno al Medioevo. Il tuo obiettivo sarà quello di incendiare e di saccheggiare ogni castello.

: trattasi del ritorno al Medioevo. Il tuo obiettivo sarà quello di incendiare e di saccheggiare ogni castello. Sudditi da potenziare : ogni abitante del villaggio ha la facoltà di indossare migliori equipaggiamenti, di imparare nuove tecniche. L’obiettivo sarà quello di creare grandi scribi e di addestrare guerrieri con l’intento di farli diventare sempre più assetati di vittoria.

: ogni abitante del villaggio ha la facoltà di indossare migliori equipaggiamenti, di imparare nuove tecniche. L’obiettivo sarà quello di creare grandi scribi e di addestrare guerrieri con l’intento di farli diventare sempre più assetati di vittoria. Aumenta la velocità degli upgrade : il suddetto trucco è ignorato da molti utenti. Tuttavia, si rivela assai utile. Basta inviare più persone possibili nelle sale di tuo interesse. E, prima di avviare l’upgrade, le tempistiche per concludere l’aggiornamento si accorceranno come non mai. Per aumentare il tasso di produzione, urge la giusta collocazione dei residenti nelle sale e ciò dipende dal livello di classe che hanno ottenuto.

: il suddetto trucco è ignorato da molti utenti. Tuttavia, si rivela assai utile. Basta inviare più persone possibili nelle sale di tuo interesse. E, prima di avviare l’upgrade, le tempistiche per concludere l’aggiornamento si accorceranno come non mai. Per aumentare il tasso di produzione, urge la giusta collocazione dei residenti nelle sale e ciò dipende dal livello di classe che hanno ottenuto. Costruisci il tuo castello : la costruzione di nuove sale all’interno della tua fortezza ti permetterà di contare su una fortezza inespugnabile. Lo stesso vale con il miglioramento delle stanze già presenti. Abbatterla sarà ardua impresa per i tuoi nemici. Inizia con il miglioramento della caserma, per poi passare a quello della sala d’addestramento e della sala pranzo. Infine, sarà la volta della tesoreria e della cantina. L’ordine, però, dipende dalle esigenze, visto che hai la necessità di incrementare la capacità di vitto. Partire dal miglioramento della cantina diventa una scelta per certi versi obbligata.

: la costruzione di nuove sale all’interno della tua fortezza ti permetterà di contare su una fortezza inespugnabile. Lo stesso vale con il miglioramento delle stanze già presenti. Abbatterla sarà ardua impresa per i tuoi nemici. Inizia con il miglioramento della caserma, per poi passare a quello della sala d’addestramento e della sala pranzo. Infine, sarà la volta della tesoreria e della cantina. L’ordine, però, dipende dalle esigenze, visto che hai la necessità di incrementare la capacità di vitto. Partire dal miglioramento della cantina diventa una scelta per certi versi obbligata. Spostamento delle sale: modifica la posizione delle sale del tuo castello, direttamente dal menù di modifica. Clicca sulla sala con l’intento di entrare nel menù e seleziona la voce “Rimuovi”. Di fatto, avrai cambiato la posizione (tranquillo, non l’avrai eliminata). Costruire due sale uguali e adiacenti comporta il notevole vantaggio di poterne creare una più grande. Se lo reputi opportuno, però, puoi sempre dividerle. Eccellente la modalità Riorganizzazione. Di cosa si tratta? Dell’opportunità di ricollocare la sala nella posizione originaria. Basta un semplice click per effettuare la suddetta operazione per tutte le stanze della tua fortezza.

Altri consigli

Molti i consigli da darvi per il vosto gioco. Oltre a quelli sopracitati, ci sono molti altri trucchi che fanno al caso vostro:

Espulsione degli abitanti dal tuo castello : bandire un abitante dalla fortezza, a volte diventa necessario. E’ il caso degli uomini sterili. Basta toccarlo e direttamente dal menù a tendina, selezionare l’omonima voce.

: bandire un abitante dalla fortezza, a volte diventa necessario. E’ il caso degli uomini sterili. Basta toccarlo e direttamente dal menù a tendina, selezionare l’omonima voce. Prima della disconnessione, è bene spendere quante più risorse è possibile : lasciare risorse off-line nel castello, significa esporsi agli attacchi dei nemici. Non farti saccheggiare e spendi la metà prima del log-out.

: lasciare risorse off-line nel castello, significa esporsi agli attacchi dei nemici. Non farti saccheggiare e spendi la metà prima del log-out. Ottenimento dei residenti a cinque stelle: i neonati che nascono nella tua fortezza ereditano sempre dai genitori. Ciò vuol dire ad esempio che da due genitori ad 1 stella, nel 95% delle casistiche di ritroverai con un neonato ad 1 stella e nel 5% a 2 stelle massimo. Vista la loro debolezza, uno dei trucchi di questo gioco è quello di portare nel tuo castello il miglior uomo e la migliore donna, al fine di poter contare su residenti forti. Se nella fase iniziale, i personaggi con molte stelle scarseggiano – quindi non c’è problema a mandare nelle sale uomini e donne da 2 stelle – , le cose cambiano radicalmente quando subentrano personaggi a 4 o a 5 stelle. Cambiare la donna nel salotto sarà mossa astuta, perché ti darà la possibilità di poter contare su una gravidanza al giorno.

i neonati che nascono nella tua fortezza ereditano sempre dai genitori. Ciò vuol dire ad esempio che da due genitori ad 1 stella, nel 95% delle casistiche di ritroverai con un neonato ad 1 stella e nel 5% a 2 stelle massimo. Vista la loro debolezza, uno dei trucchi di questo gioco è quello di portare nel tuo castello il miglior uomo e la migliore donna, al fine di poter contare su residenti forti. Se nella fase iniziale, i personaggi con molte stelle scarseggiano – quindi non c’è problema a mandare nelle sale uomini e donne da 2 stelle – , le cose cambiano radicalmente quando subentrano personaggi a 4 o a 5 stelle. Cambiare la donna nel salotto sarà mossa astuta, perché ti darà la possibilità di poter contare su una gravidanza al giorno. Riduzione del rating : mantenere posizioni basse in classifica è sinonimo di minor rischio di esposizione da parte dei nemici. Per ridurre il tuo rating, puoi vendicarti dopo ogni attacco. Lo puoi fare inviando quello che è il tuo soldato più debole e rimuovendo gli altri dalla caserma. Di fatto, non guadagnerai e non perderai sostanzialmente nulla in termini di punteggio. Puoi anche decidere di attaccare un altro giocatore con un singolo soldato. Perdendolo di proposito, rinuncerai sì a del cibo, ma non andrai incontro ad alcun tipo di saccheggio. Che è meglio, vero?

: mantenere posizioni basse in classifica è sinonimo di minor rischio di esposizione da parte dei nemici. Per ridurre il tuo rating, puoi vendicarti dopo ogni attacco. Lo puoi fare inviando quello che è il tuo soldato più debole e rimuovendo gli altri dalla caserma. Di fatto, non guadagnerai e non perderai sostanzialmente nulla in termini di punteggio. Puoi anche decidere di attaccare un altro giocatore con un singolo soldato. Perdendolo di proposito, rinuncerai sì a del cibo, ma non andrai incontro ad alcun tipo di saccheggio. Che è meglio, vero? Modalità di combattimento : a livello strategico, sapere i personaggi da schierare nella caserma è molto importante. In genere, è scelta saggia fare affidamento su un tank, un arciere e un mago che ha lo scopo di guarire il gruppo. A fronte del ricorso di quattro personaggi, oltre al tank, al mago guaritore e all’arciere, è preferibile selezionare un reviver in grado di portare in vita i caduti in battaglia.

: a livello strategico, sapere i personaggi da schierare nella caserma è molto importante. In genere, è scelta saggia fare affidamento su un tank, un arciere e un mago che ha lo scopo di guarire il gruppo. A fronte del ricorso di quattro personaggi, oltre al tank, al mago guaritore e all’arciere, è preferibile selezionare un reviver in grado di portare in vita i caduti in battaglia. Diamanti gratis: sorbisciti delle pubblicità e goditi i 20 diamanti delle missioni giornaliere. Non sprecare però le pietre preziose.

Conclusioni

Va precisato che se nella versione off-line, non c’è il minimo rischio di andare incontro al ban nel momento in cui sfrutti al meglio i trucchi Hustle Castle. Lo stesso non si può dire per la versione online in modalità multiplayer. Perciò, massima attenzione, nel momento in cui decidi di provarli.

[Foto: Youtube]