FIFA 18 – PlayStation 4, tutti i trucchi

FIFA 18 è il gioco di simulazione calcistica più amato del 2018, disponibile per Nintendo Switch, Xbox 360, PS3, Xbox One e anche per PlayStation 4.

FIFA 18 – I trucchi

Con questo articolo su FIFA 18 vi offriremo dei semplici trucchi. Lo faremo per insegnarvi velocemente a guadagnare crediti in maniera semplice in modo che il vostro team possa crescere di valore.

Ogni giocatore, come ben sapete, possiede una valutazione in termini di attributi e anche un valore monetario. Il trucco consiste proprio nell’alterare ogni valore degli attributi dei singoli giocatori appartenenti alla squadra che avete scelto.

A questo punto nella sezione che ritenete più adatta, provvedete a porre tutti gli attributi, tranne che per i parametri relativi all’aggressività a 99. Così facendo il valore monetario sarà salito alle stelle: spetterà a voi venderli al giusto prezzo per guadagnare crediti illimitati.

Con il denaro guadagnato, potrete avere la squadra migliore senza spendere nulla, tutto completamente gratuito.

Vari trucchi

Chiaramente quello dei crediti non è l’unico trucco esistente. Per confondere l’avversario e sbalordirlo con uno strepitoso colpo di tacco vi basterà tener premuto il tasto RB/R1 e utilizzare la levetta analogica sinistra. Potrete così effettuare delle strepitose finte no touch.

Un altro trucco da tenere in considerazione è senza dubbio quello di scegliere un portiere in relazione alla sua altezza. Vi consigliamo di scegliere uno che sia alto almeno 1,90 metri.

Infine, non per ordine d’importanza, aumentate la velocità della modalità “Il Viaggio”. In tal modo quando avvierete una partita, dovrete posizionarvi nel menu Impostazioni e personalizzate la velocità a 100. Selezionate poi per personalizzazione gioco CPU e diminuite la velocità a 0. Grazie a questo trucco, dopo soli 10 minuti di partita potrete avere già segnato alcuni gol.

Che ne pensate? Non vedete l’ora di provarli, vero?

Buon divertimento a tutti.