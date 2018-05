Basta punti neri: ecco i metodi per eliminarli

I punti neri sono della fastidiose impurità della pelle che si formano in corrispondenza dei follicoli piliferi. Le zone del viso maggiormente colpite dai punti neri sono la fronte, il mento e il naso, ovvero la cosiddetta “Zona T”. Risolvere il problema dei punti neri non è impossibile, ci sono vari metodi per eliminarli senza causare eccessivi traumi per la pelle.

Prevenire i punti neri con la detersione

Può sembrare scontato, ma la pulizia della pelle è il primo step per prevenire i punti neri. La detersione è molto importante per limitare la comparsa di fastidiosi inestetismi della pelle. L’epidermide deve essere pulita in modo costante e regolare, ogni giorno e con prodotti specifici. Si può anche utilizzare acqua e sapone, l’importante è lasciare la pelle sempre pulita.

Tuttavia, non esagerare mai con la pulizia, una piccola quantità di sebo è necessaria come barriera che protegge la pelle dalle irritazioni e dagli agenti esterni. Non utilizzare detergenti troppo aggressivi altrimenti si rischia di ottenere l’effetto contrario, ovvero i punti neri potrebbero aumentare!

Il potere del vapore contro i punti neri

Una tecnica molto efficace per prevenire i punti neri è quella di utilizzare il vapore. Occorre munirsi di una pentola con acqua calda, ed aggiungervi un pò di bicarbonato per facilitare l’apertura dei pori . In questo modo eliminare i punti neri sarà meno doloroso.

A questo punto, dopo la pulizia possiamo procedere alla detersione della pelle applicando uno scrub delicato oppure una maschera per il viso. Le maschere all’argilla verde hanno un alto potere purificante e sono l’ideale per combattere le impurità. Il trucco finale per ritardare la comparsa dei punti neri? Dopo la pulizia del viso, lavarlo con un bel getto d’acqua fredda per facilitare la chiusura dei pori. In questo modo si evita di far entrare le impurità nella pelle.

Come ultimo consiglio, curare sempre l’alimentazione, perché la bellezza esteriore parte sempre da quella interiore. Smettere di fumare, fare attività sportiva e limitare i cibi troppo grassi sono tutte piccole accortezze per limitare la comparsa di punti neri ed avere una pelle sana e luminosa.

