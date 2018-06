Come superare la prova costume: consigli per la dieta

Come ogni anno le persone iniziano a preoccuparsi della prova costume solo quando ormai è troppo vicina. A ridosso dell’estate tutti si mettono a dieta o si iscrivono in palestra, con la speranza di ottenere più risultati in breve tempo. Ma come è possibile superare la prova costume a pieni voti con una dieta davvero efficace?

Prova costume: non esagerare con le aspettative

La prima regola per superare la prova costume con la dieta è essere realistici. Questo vuole dire avere degli obiettivi realizzabili in un arco di tempo abbastanza ampio, e tenendo conto della propria fisicità. Se dovete perdere più di 15/20 chili prima dell’estate, mettersi a dieta a maggio non ha molto senso. La prova costume richiede tempo e pazienza, se lo sforzo da fare è importante è bene iniziare a muoversi con largo anticipo. Diete troppo rigide e risultati ottenuti in un mese rischiano di compromettere la nostra salute.

Mettetevi davanti allo specchio e cercate di farvi un’idea degli obiettivi che volete ottenere, purché siano sempre realizzabili. Se volete semplicemente perdere peso allora basterà una dieta dimagrante. Se invece siete già normopeso ma volete tonificarvi in vista della prova costume, l’unica soluzione è la palestra.

Per superare la prova costume attenzione al deficit calorico

Non esistono miracoli nè segreti per portare avanti una dieta con successo e superare la prova costume. Non ci sono cibi miracolosi nè bevande dimagranti, l’unica cosa che vi farà realmente perdere peso è il deficit calorico. Cosa significa questo? Che dovrete bruciare più calorie di quelle che assumete durante la giornata.

Se ad esempio fate una dieta da 1300 calorie al giorno, vuol dire che per dimagrire ne dovrete bruciare almeno 1400. In questo modo avrete un deficit calorico di 100 calorie giornaliere, che vi faranno perdere peso mano a mano che proseguite con la dieta. Dovete solo essere costanti e mantenere il deficit calorico più a lungo possibile.

Ci sono molte applicazioni per smartphone che conteggiano le calorie dei cibi. Se tenete la vostra dieta sotto controllo, potete avere un’idea delle calorie che assumete giornalmente ed in questo modo saprete esattamente quanto movimento dovete fare per perdere peso e superare a pieni voti la prova costume.

[Foto: http://urbanpost.it/]