Cosmetici naturali: a cosa servono e dove trovarli

I cosmetici naturali e biologici negli ultimi anni stanno conquistando sempre più l’interesse delle donne, ma anche degli uomini, che anche se non lo ammettono utilizzano creme idratanti e antirughe.

La ragione per cui ci si avvicina sempre di più alla cosmesi naturale è da ricercare nel fatto che questi prodotti (creme, olii etc..) presentano formulazioni a base di ingredienti naturali e biologici che sono risultati essere molto efficaci e ricchi di principi attivi puri.

Trovare creme naturali o biologiche è sempre più facile e se si desidera risparmiare si può sempre fare affidamento ai siti dedicati alla vendita di creme online, che garantiscono grandi risparmi e la possibilità di avere i migliori prodotti presenti sul mercato.

Orientarsi, però, nella scelta della giusta crema biologica o naturale non è semplice e richiede la conoscenza dell’INCI, ovvero l’International Nomenclature for Cosmetic Ingredients, una denominazione internazionale utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti del prodotto cosmetico, per leggere quali ingredienti contengono i prodotti che si usano quotidianamente.

Anche a prima vista, comunque, è possibile ricavare delle informazioni di massima sul livello di “naturalità” del prodotto: gli ingredienti che conservano il loro nome in latino, infatti, sono quelli che non hanno subito processi di trasformazioni chimiche, quelli sintetici, invece, prendono il nome in inglese.

Non fare confusione tra biologico e naturale

Nonostante la caccia al biologico e al naturale sia sempre più diffusa, e non solo nella cosmesi ma anche nel mercato dei vini, non bisogna confondere i due termini. Molto spesso sono scambiati per sinonimi ma non è così.

Ad esempio un vino per essere considerato biologico deve essere prodotto mediante l’utilizzo di uva biologica (quindi con una riduzione delle pratiche chimiche in vigna), mentre il vino naturale è prodotto senza utilizzare sostanze estranee addizionate al mosto come additivi e conservanti e quindi con una fermentazione naturale.

I cosmetici naturali vengono prodotti da estratti vegetali e la loro composizione tipo sarà ad esempio l’estratto di Moringa oppure l’estratto di Alga, Olio di Camelia, di Chia, di Jojoba, Acido Ialuronico ad alto peso molecolare e la Vitamina C.

I cosmetici biologici invece sono formulati con materie prime vegetali bio ma con la differenza che hanno un diverso metodo di lavorazione e utilizzano sostanze provenienti dall’agricoltura e dall’allevamento biologici.

Vantaggi della cosmesi naturale e bio

In Italia, solo una donna su quattro sceglie di optare per la cosmesi naturale. Non conoscere i vantaggi che vi si possono ricavare può essere la causa di questa carenza.

Il vantaggio primario da considerare quando si acquista una crema biologica è il packaging biologico. Esatto, non solo la crema è bio ma anche la sua confezione, per avere sempre rispetto dell’ambiente. Inoltre i prodotti bio sono ottimi per la pelle perché non presentano al loro interno sostanze come siliconi o parabeni che danneggiano la pelle.

Prediligere creme che non contengono sali di alluminio, profumi, PPG, PEG, conservanti, alcool, coloranti, derivati del petrolio, siliconi, solfati né derivati animali è un passo avanti verso il mondo green.

Molti ingredienti considerati inutili sono inseriti nelle formulazioni per tre diverse ragioni: danno delle texture molto piacevoli al tatto e alla vista, sono discretamente economici e facilitano assai il percorso di formulazione e conservazione di un cosmetico.

Tutti i giorni la pelle viene esposta a numerosi ingredienti chimici presenti nelle creme classiche che vengono utilizzate, e gran parte di questi vengono assorbiti dalla pelle e possono creare danni alla cute.

Passare a creme biologiche e naturali vuol dire rinunciare alla petrolchimica, ai siliconi e ai conservanti e favorire formule naturali in sinergia con i processi biologici del nostro corpo, fermando gli ingredienti che alterano i processi di invecchiamento e di ossidazione.