Depilazione: ecco i falsi miti da sfatare

La depilazione è da sempre il tormento delle donne. L’universo femminile è pronto a tutto pur di avere una pelle liscia, dal rasoio alla luce pulsata. Tutti i metodi sono pensati per poter mostrare le gambe più a lungo, ma è facile incappare in falsi miti sulla depilazione. Vediamone alcuni.

La depilazione con il rasoio rende i peli più robusti?

Uno dei miti da sfatare è quello secondo cui la depilazione con il rasoio farebbe ricrescere i peli più velocemente e più robusti di prima. Niente di più sbagliato: la peluria che ricresce è uguale a quella che c’era prima. Lo spessore del pelo è solo un fattore di genetica.

Molte persone inoltre evitano la depilazione nei giorni intermedi alla ricrescita. In questo caso dipende dal metodo utilizzato. Se si usa il rasoio ci si può depilare ogni giorno, mentre con la crema si deve aspettare un pò per far rigenerare la pelle dopo che è stata a contatto con agenti chimici.

La depilazione porta via l’abbronzatura?

Assolutamente no! Sono molte le donne che hanno paura di depilarsi in estate per paura di perdere l’abbronzatura. In realtà la depilazione, qualsiasi metodo si utilizzi, non elimina la tintarella che dipende solo dalla melanina. In caso di abbronzatura artificiale, come ad esempio quella spray o autoabbronzante, ci può essere il rischio di eliminarla.

Un altro falso mito da sfatare è quello sul dolore che provoca la depilazione con la luce pulsata. In parte è vero, l’epilazione con questo metodo può provocare dolore ma solo se si sceglie un’intensità della luce che non va bene con la nostra tonalità di pelle.

Depilazione sotto la doccia, posso usare il bagnoschiuma?

Per depilarsi bisogna usare prodotti specifici. Molte persone, per risparmiare tempo, si depilano in doccia utilizzando bagnoschiuma o shampoo. Sbagliato! Anche sotto la doccia bisogna utilizzare prodotti specifici per la depilazione. Sia lo shampoo che il bagnoschiuma possono seccare la pelle, quindi non vanno bene per depilarsi. Il balsamo aiuta la peluria a diventare più morbida e fa scivolare meglio il rasoio, ma in ogni caso è sempre meglio utilizzare prodotti appositi, come ad esempio creme o gel depilatori.

