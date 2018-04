Dolore ceretta addio, i peli superflui si tolgono così

Dolore ceretta addio. Molte donne devono combattere giornalmente con i peli superflui, che spesso tendono a ricrescere molto velocemente. Il dolore che accompagna la depilazione spinge molte donne a rimandare il momento della depilazione, ma per fortuna esistono dei piccoli accorgimenti in grado di attenuare la sofferenza ed affrontare il momento della ceretta con più serenità.

Dolore ceretta: piccoli consigli per non soffrire

La ceretta è sicuramente il metodo più efficace di depilazione, ma il dolore della ceretta la rende al tempo stesso una pratica molto fastidiosa. Ecco alcuni suggerimenti per ridurre la sofferenza e depilarsi in serenità. Prima di tutto fare la ceretta prima dei pasti, la digestione aumenta l’afflusso di sangue e la pelle diventa più sensibile. Evitare anche il caffè che può aumentare il dolore in quanto sensibilizza la pelle. Per evitare il dolore della ceretta, fare in modo che la cera non sia troppo calda. Utilizzare una cera a temperatura tiepida o in alternativa strisce di cera fredda, ottime alleate contro la sofferenza.

Per ammorbidire i peli e dilatare i pori, si consiglia un bel bagno o doccia calda prima della ceretta, ed in questo modo si diminuirà il dolore. Fare anche uno scrub esfoliante prima della depilazione, rende la pelle più liscia ed elimina le cellule morte favorendo la rigenerazione. In questo modo i peli più corti saranno riportati in superficie.

Lo strappo giusto riduce il dolore della ceretta

La cera va stesa sempre seguendo il verso di crescita del pelo, mai al contrario. In questo modo si diminuirà il dolore della ceretta e la depilazione sarà più piacevole. Per quanto riguarda lo strappo si consiglia un movimento secco e deciso, rallentare non fa altro che amplificare il dolore.

Anche il post ceretta è importante: evitare attività sportiva per non irritare la pelle con il sudore. Ammesse coccole e massaggi con oli naturali, per ammorbidire ed idratare la pelle dopo la depilazione.

[Foto: www.integrazionereggio.it]