Latte detergente con un buon INCI

DETERSIONE E IDRATAZIONE: TUTTI I BENEFICI DEL LATTE DETERGENTE

Il latte detergente è un valido alleato per ogni donna. Si tratta di un emolliente utilizzato per la pulizia quotidiana del viso e per larimozione del make-up, ma è utile anche per proteggere la pelle dagli agenti esterni e dalle impurità che possono depositarsi sul volto durante una normale giornata. Le sue proprietà permettono di pulire a fondo la pelle, senza incidere in maniera eccessiva sul sebo, non seccandola e non occludendone i pori.

LE PROPRIETÀ DEL LATTE DETERGENTE

Il latte detergente contiene ingredienti lenitivi in grado di distendere la pelle in seguito alla rimozione delle impurità. In questo modo non si corre il rischio di incappare in rossori o effetti pruriginosi. Presenta componenti idratanti, fondamentali per garantire alla pelle il giusto apporto d’acqua per non seccarsi. Infine, è composto daelementi nutrienti che garantiscono al visoun aspetto sano e luminoso.

L’INCI IDEALE PER UN BUON LATTE DETERGENTE

Poiché il latte detergente è composto da diversiagenti che vannoa trattare la pelle del viso, notoriamente delicata, bisognerebbe cercare di acquistare un prodotto adatto al proprio tipo di pelle, puntando ad una formulazione con un INCI ottimale, preferibilmente senza parabeni e saponi.

Quando parliamo di INCI, (International Nomenclature of CosmeticIngredients) facciamo riferimento alla lista di componenti presenti in un determinato prodotto cosmetico. In particolare, l’INCI permette di avere una panoramica degli ingredienti da cui è composto un articolo, per evitarne l’acquisto qualora fossimo allergici a qualcuno di essi o se ritenessimo gli elementi utilizzati troppo aggressivi, favorendone l’utilizzoinvece se valutassimo gli ingredienti come adatti alle nostre esigenze, specialmente nel caso in cui la nostra pelle fosse particolarmente sensibile.

Il prodotto si basa sugli estratti di 5 rose nobili, in particolar modo della rosa gallica che favorisce il mantenimento dell’idratazione epresenta proprietà rinfrescanti durante il momento della detersione. Questo latte detergente contiene ancheolio di Argan, componente naturale noto per le sue capacità elasticizzanti in grado di contrastare i segni dell’invecchiamento.

Favorire l’acquisto di prodotti con un buon INCI è fondamentale per contrastare gli inestetismi della pelle, i radicali liberi e per evitare quell’effetto estetico non proprio piacevole derivante dalla pelle secca e con poca idratazione.

COME SI UTILIZZA IL LATTE DETERGENTE

Il latte detergente è un prodotto estremamente delicato e per tale ragione può trovare applicazione in ogni momento della giornata. Nella maggior parte dei casi, viene utilizzato al mattino per la detersione quotidiana, e alla sera per la rimozione del make-up e per purificare il viso dalle sostanze che si sono depositate sulla pelle nel corso della giornata.

Il latte detergente può essere applicato con le dita, oppure con l’aiuto di un dischetto di cotone e richiede un risciacquo.

Per una routine di bellezza più profonda, insieme al latte detergente, si può impiegare anche un tonico ed una crema per il viso.