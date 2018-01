Sconfiggere la cellulite è uno dei desideri più riconosciuti tra le donne in ogni parte del mondo. Infatti, più dell’80% della popolazione femminile mondiale soffre del classico inestetismo della cellulite: la pelle a buccia d’arancia.

Ma come fare quando si è determinati a sconfiggere la cellulite ma non si sa da dove iniziare?

Per ovviare a questo problema e aiutare le donne, sono nati negli anni spazi dedicati all’argomento, sia online, con siti sui trattamenti per la cellulite, che in televisione tra i vari programmi pomeridiani.

Sconfiggere la cellulite è un percorso che richiede impegno e, soprattutto, costanza, come per qualunque cosa nella vita: impegnarsi sta alla base di tutto.

Vediamo allora, insieme, quali sono le soluzioni per sconfiggere la cellulite.

Sconfiggere la cellulite: rimedi casalinghi

Per sconfiggere la cellulite esistono dei rimedi casalinghi, che sono più rituali mattutini, buone abitudini per essere più in forma e in salute e proteggere il nostro corpo.

Ecco quali sono:

Bere acqua e limone appena svegli : soluzione conosciuta tra le donne (molte già lo fanno) e molto apprezzata, aiuta a rimuovere le tossine in eccesso nel corpo e a sconfiggere la cellulite.

: soluzione conosciuta tra le donne (molte già lo fanno) e molto apprezzata, aiuta a rimuovere le tossine in eccesso nel corpo e a sconfiggere la cellulite. Esercizi fisici : una buona routine mattutina include lo svolgimento di qualche esercizio fisico per avere una carica in più durante la giornata e mantenere il corpo in salute. Tra gli esercizi mirati per sconfiggere la cellulite includiamo gli squat, gli addominali e, da non sottovalutare, le scale. Ebbene sì, fare le scale aiuta a sconfiggere la cellulite e rimanere in forma.

: una buona routine mattutina include lo svolgimento di qualche esercizio fisico per avere una carica in più durante la giornata e mantenere il corpo in salute. Tra gli esercizi mirati per sconfiggere la cellulite includiamo gli squat, gli addominali e, da non sottovalutare, le scale. Ebbene sì, fare le scale aiuta a sconfiggere la cellulite e rimanere in forma. Scrub alle zone interessate prima della doccia : gli scrub hanno un’azione esfoliante sulla pelle.

: gli scrub hanno un’azione esfoliante sulla pelle. Utilizzare dopo la doccia creme anticellulite o olii naturali : per rendere maggiormente efficaci i rituali sopra citati, è possibile fare ricorso a creme anticellulite o olii naturali, come l’olio di mandorle o di Argan.

: per rendere maggiormente efficaci i rituali sopra citati, è possibile fare ricorso a creme anticellulite o olii naturali, come l’olio di mandorle o di Argan. Massaggiare l’area interessata : le creme o gli olii devono essere applicati con un massaggio drenante, ovvero con movimenti circolari dal basso vero l’alto, per favorire l’eliminazione dei liquidi ristagnanti.

: le creme o gli olii devono essere applicati con un massaggio drenante, ovvero con movimenti circolari dal basso vero l’alto, per favorire l’eliminazione dei liquidi ristagnanti. Fare una colazione salutare : i passi precedenti sono inutili se vengono vanificati con una colazione ipercalorica e poco “healty”. È consigliabile, a colazione, mangiare alimenti ricchi di fibre accompagnati da tisane e frutta.

: i passi precedenti sono inutili se vengono vanificati con una colazione ipercalorica e poco “healty”. È consigliabile, a colazione, mangiare alimenti ricchi di fibre accompagnati da tisane e frutta. Bere tanta acqua: fa sì parte dei rituali mattutini, ma è un consiglio valido per l’intera giornata. Rimanere idratati è importante non solo per sconfiggere la cellulite ma per l’organismo e l’idratazione cellulare.

Sconfiggere la cellulite: consigli generali

Per sconfiggere la cellulite, prima di ogni altra cosa, è essenziale:

Evitare fumo e alcool

Evitare l’abuso di caffè

Evitare l’uso di indumenti stretti che bloccano la circolazione

Bere molta acqua

Fare attività fisica

Seguire una dieta corretta

Dieta anticellulite

In una dieta per sconfiggere la cellulite, non devono mancare prima di tutto tanta frutta. Ma cosa bisogna evitare e cosa no?

È consigliato evitare alimenti come i salumi, i dolci, i fritti, le bibite gassate e in particolare il sale. Ovvero tutti gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri o dannosi per l’organismo.

La verdura cruda aiuta notevolmente a perdere peso, ma non a sconfiggere la cellulite perché contiene sostanze che favoriscono la ritenzione idrica. L’ideale è la cottura a vapore.

Consumare tante proteine, soprattutto carni bianche e uova, e alimenti ricchi di ferro.

Sconfiggere la cellulite: la medicina estetica

Nei casi in cui, uno stile di vita corretto aiuta ma non è sufficiente, e si vuole sconfiggere la cellulite in modo duraturo, esistono una serie di trattamenti di medicina estetica che affrontano la cellulite in modo meccanico o medico e decisamente intensivo.

Tra le procedure per sconfiggere la cellulite una in particolare è una novità sia in termini di trattamento che di durata dei risultati. Parliamo di Subcision Guidata, ovvero l’innovativo trattamento per la cellulite a lungo termine che agisce sulla causa strutturale della cellulite, ovvero i setti fibrosi che causano una retrazione dei tessuti e il tipico inestetismo della pelle a buccia d’arancia.

Altri trattamenti sono: