Segreti di bellezza 2018

Avere una pelle perfetta, sempre splendida e luminosa non è semplice. La cura di sé e del proprio aspetto è comune a tutte le donne fin dall’antichità ma nessuna è mai pienamente soddisfatta.

Come disse Shakespeare “Non si è mai vista bella donna che non facesse smorfie davanti a uno specchio”. Come dargli torto? Lo specchio è diventato, a causa della società moderna, l’incubo per eccellenza di tante donne che non si sentono mai pienamente soddisfatte.

Spesso, in televisione o sui social compaiono foto e video delle star internazionali, sempre al meglio e sempre impeccabili. Fino a poco tempo fa ci si poteva rassicurare incolpando Photoshop delle false aspettative che si creavano tra le più giovani, ma non solo. Oggi, non si parla più di bellezze finte, anche le star scelgono di essere ritratte senza l’utilizzo di programmi che alterino la loro forma fisica, con l’intenzione di mettere in risalto i propri inestetismi quali vanto dell’essere donna.

“Niente di più corretto” è il pensiero generale della popolazione femminile, ma rimane sempre il desiderio di fare qualcosa per migliorare il proprio aspetto.

Cosa fare dunque per prendersi cura di sé e del proprio corpo senza eccessi? Sappiamo che gran parte delle star segue delle particolari beauty routine giornaliere e dei segreti di bellezza. Ad esempio, Poppy Delevingne è solita utilizzare in tutto il corpo (capelli inclusi) l’olio di cocco, dalle proprietà idratanti e antinvecchiamento.

La bellezza è un gesto quotidiano: scopriamo quali sono i segreti di bellezza del 2018

La prima regola in assoluto da seguire per avere una pelle sempre perfetta è idratarsi. Bere tanta acqua non solo aiuta ad idratare la pelle ma anche a mantenere il corpo sano, eliminare le tossine, sfavorire la formazione di inestetismi come la ritenzione idrica.

Creme e prodotti idratanti, anche naturali come l’olio di cocco per l’appunto, sono degli ottimi alleati per apparire sempre giovani.

Bere tanto e idratarsi, però, è inutile se non viene accompagnato da una corretta detersione della pelle, sia al mattino che alla sera e da una buona protezione solare tutto l’anno.

In tanti siti e blog di bellezza possiamo leggere le stravaganti routine delle star ma non solo, di recente è impazzita la moda dei segreti di bellezza Orientali.

Ma andiamo per ordine. Capita a tutte di comprare prodotti eccessivamente costosi con la speranza di ottenere risultati al pari di quelli delle modelle di Victoria Secret. Molto spesso, però, il risultato non è quello sperato. Di seguito sveleremo alcuni segreti di bellezza semplici ed efficaci che seguiti con costanza possono dare degli ottimi risultati.

Segreti di bellezza naturali

La natura ha messo a disposizione numerosi e affidabili alleati di bellezza che se utilizzati in modo appropriato possono sorprendere.

Niente più labbra secche o screpolate : il rimedio più efficace per questo problema è lo scrub naturale con lo zucchero e risciacquare con acqua tiepida. L’azione esfoliante eliminerà tutte le pellicine presenti sulle labbra.

: il rimedio più efficace per questo problema è lo scrub naturale con lo zucchero e risciacquare con acqua tiepida. L’azione esfoliante eliminerà tutte le pellicine presenti sulle labbra. Salutare le doppie punte : i capelli sfibrati e rovinati si riconoscono dalle doppie punte. Per ovviare a questo problema la soluzione è nutrire e idratare i capelli. Come? Semplice, le proprietà dell’olio di mandorle permettono di agire sul danneggiamento dei capelli. Applicarlo e lasciarlo agire tutta notte per dei capelli sani, forti e nutriti.

: i capelli sfibrati e rovinati si riconoscono dalle doppie punte. Per ovviare a questo problema la soluzione è nutrire e idratare i capelli. Come? Semplice, le proprietà dell’olio di mandorle permettono di agire sul danneggiamento dei capelli. Applicarlo e lasciarlo agire tutta notte per dei capelli sani, forti e nutriti. Addio macchie della pelle: il succo di limone è efficace contro le macchie. Ne bastano poche gocce con un’applicazione costante la sera prima di andare a dormire per notare un’attenuazione delle macchie scure. Inoltre, il limone ha anche effetti sull’invecchiamento della pelle aiutando nella stimolazione di produzione del collagene.

I segreti di bellezza delle star

Ogni star segue delle beauty routine e particolari accorgimenti per avere una pelle che appare sempre al meglio.

Quali sono?

Scarlet Johansson ha una pelle molto sensibile e utilizza pochi prodotti prediligendo i make up naturali che non recano danni alla pelle.

Frankie Bridge non utilizza il balsamo per i capelli perché li appesantisce e si sporcano più facilmente.

Elle MacPherson beve 3 litri d’acqua al giorno per essere idratata al meglio.

Miranda Kerr utilizza l’olio di rosa canina ricco di vitamine e antiossidanti.

I segreti di bellezza Orientali

In Oriente avere una pelle del viso perfetta che dia l’effetto da bambola di porcellana è un must have ed è per questo che le donne asiatiche si prendono molto tempo per la cura della propria pelle.

Quali sono i segreti di bellezza orientali?

Detersione del viso : le donne coltivano una tecnica chiamata Layering che comprende 7 passaggi per la detersione serale del viso, passaggi che non possono essere invertiti (in ordine sono: l’olio struccante, la detersione, la lozione, il siero, il contorno occhi, la crema e il balsamo labbra)

: le donne coltivano una tecnica chiamata Layering che comprende 7 passaggi per la detersione serale del viso, passaggi che non possono essere invertiti (in ordine sono: l’olio struccante, la detersione, la lozione, il siero, il contorno occhi, la crema e il balsamo labbra) Maschere di bellezza : le donne orientali considerano le maschere per il viso delle ottime alleate di bellezza che non devono mai mancare.

: le donne orientali considerano le maschere per il viso delle ottime alleate di bellezza che non devono mai mancare. Make-up: il classico effetto manga che riescono a ricreare con il trucco rende il viso perfetto.

In questo articolo abbiamo parlato un po’ di canoni di bellezza e di aspettative imposte dalla società, ma niente di ciò potrà mai intaccare una cura della persona e della propria pelle che trascende dalla bellezza ma nasce dall’amor proprio.