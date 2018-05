Barrette di cioccolato realizzate con i corn flakes

Oggi vi proponiamo le barrette di cioccolato a base di corn flakes. Si tratta di una ricetta semplice e davvero gustosa, adatta anche a chi non è pratico in cucina ed è amante dei dolci.

Ingredienti per circa 6-8 barrette

Speriamo che la ricetta delle barrette di cioccolato a base di corn flakes faccia felici grandi. E soprattutto i bambini, che ne sono davvero ghiotti grazie alla semplicità degli ingredienti con cui viene realizzata questa ricetta.

180 gr. di fiocchi di cereali integrali

80 gr. di nocciole

100 gr. di cioccolato fondente

50 gr. di burro

3 cucchiai di zucchero

2/3 cucchiai di miele

Preparazione

Tritate in maniera grossolana i corn flakes e le nocciole e depositateli in un recipiente capiente mescolando il tutto.

Fate sciogliere in un pentolino il burro, lo zucchero ed il miele.

Tagliare il cioccolato in maniera grossolana ed unitelo al cioccolato con le nocciole, quindi mescolate il tutto.

Depositare il burro fuso nella ciotola dopo averlo fatto riposare per qualche minuto, in modo che non scotti troppo, per far sciogliere tutto il cioccolato.

Unite tutto il composto e versatelo su una teglia dove avrete appoggiato in precedenza la cata da forno.

Cominciate a lavorare tutto il composto cercando di dare una forma rettangolare.

Mettere la teglia nel frigorifero per un paio d’ore in modo che diventi freddo.

Fatto trascorrere il tempo necessario cercate di dargli una forma precisa, quindi dividerlo a metà e tagliarlo in dieci barrette.

Se vi avanzano troppe barrette, potete congelarle e metterle in freezar per poterle conservare più a lungo.

Buon appetito!

[Foto: www.youtube.com]