Cannolo Siciliano, la ricetta originale

Si avvicina l’estate e l’appetito per alcuni fortunati, cala. Molte persone preferiscono un pasto veloce ma che possa riempire lo stomaco.

Cosa potrebbe essere meglio di un cannolo?

La ricetta

Questa tradizionale ricetta siciliana è una delle più amate, insieme alla signora cassata, dagli Italiani ma bisogna fare attenzione a rispettare i “canoni”: la scorza non deve essere troppo sottile e non deve essere così friabile da rompersi al primo morso.

Ingredienti

1 kg di farina ’00

2 cucchiai di strutto

120 grammi di zucchero

1 uovo

1 bicchiere circa di Marsala

2 litri di olio di semi per la frittura

Utensili

3 forme di metallo di canna o cilindriche

Preparazione

Impastare farina, strutto,zucchero, uovo e Marsala fino a quando l’impasto non risulterà compatto.

Dopo aver lavorato la pasta, lasciatela riposare per dieci minuti.

Tirare delle sfoglie rendendole molto sottili e formare dei cerchi con delle tazze da the.

Per rendere la scorza fine si suggerisce di stendere nuovamente la pasta con il mattarello.

Se non si hanno le forme di canna, si possono utilizzare quelle di metallo: avvolgere quindi su di esse i cerchi formati in precedenza, in modo che i due lati vengano ricongiunti su un punto e si uniscano al centro grazie ala pressione delle dita.

Per fare in modo che la scorza non si rompa al momento della cottura, prima di chiudere i cerchi si consiglia di bagnare i polpastrelli con un po’ d’acqua.

In una pentola piena d’olio bollente, friggere i cannoli facendo attenzione a non alzarli troppo, per non schizzarsi d’olio una volta che si alzano per riporli nel piatto.

Togliere le forme facendo pressione sui due lati.

I puristi vogliono ovviamente che i cannoli vadano riempiti con la ricotta (senza utilizzare quella fresca di giornata) con 400 gr di zucchero.

Il re dei dolci siciliani nello spazio

Nel 2014 dei ragazzi siciliani hanno avuto la geniale idea di inviare addirittura un cannolo nello spazio!

[Foto: www.scattidigusto.it]