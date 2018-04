Carbonara Day: Oggi si celebra la festa di una delle ricette più amate

Anche quest’anno, il 6 aprile, si festeggia il Carbonara Day, un evento legato al celebre piatto italiano. Un appuntamento che unisce gli appassionati di una delle eccellenze della nostra cucina e che, soltanto nel 2017, ha ottenuto sui social un grande successo con quattromila contenuti postati e ventimila interazioni.

La Carbonara è un piatto ormai diventato patrimonio culturale della nostra nazione. Le sue origini sono controverse, secondo alcuni esperti sarebbe nata negli Stati Uniti, mentre per altri è l’evoluzione di una ricetta laziale. Addirittura, recenti studi dimostrerebbero che la Carbonara sia nata a Napoli e che si possa trovare in alcune pietanze partenopee della prima metà dell’Ottocento.

Ma una cosa è certa, e su questo i puristi della Carbonara sono categorici: per cucinarla occorre avere a disposizione soltanto cinque ingredienti. Uova, naturalmente, ma anche sale, pepe, guanciale e l’immancabile pecorino.

Tradizione a parte, secondo alcuni blogger e ristoratori questo piatto è ormai così radicato nelle nostre abitudini culinarie da essere diventato una sorta di tratto distintivo della nostra cucina. Ma nel Carbonara Day si affrontano anche altri modi di interpretare questa ricetta. E, alcune, sono davvero interessanti e al passo con i tempi.

Ricette carbonara: 3 varianti della ricetta originale

La Carbonara Vegana

In questo caso, al posto delle uova, viene utilizzata una salsa speciale a base di panna vegetale. Il tutto condito da zafferano e un’aggiunta di verdure a scelta. Sempre nell’ambito vegetariano la Carbonara al Tofu è una ricetta interessante perché si può utilizzare questo seme di soia sia nella sua versione tradizionale o con la paprika affumicata.

La Carbonara alle zucchine

Questa versione si discosta dal modello originale, ma si distingue per la facilità di preparazione. Basta tagliare le zucchine a forma di tocchetti per poi scaldarle con olio d’oliva e aggiungere il tutto in una ciotola, contenente i tuorli delle uova, e completare con una spruzzata di pecorino grattugiato.

Carbonara ai peperoni

I peperoni che, insieme all’uovo, costituisce un binomio accattivante e molto saporito. Per questa ricetta si possono utilizzare sia i rigatoni che i tortiglioni, e si lascia soffriggere il peperone con sale e cipolla per poi amalgamarlo con l’uovo. Infine, la Carbonara alle melanzane, che è una variante molto gettonata, si prepara in estate e si distingue per l’utilizzo del parmigiano reggiano e non del pecorino.

Insomma, l’aspetto affascinante di un piatto come la Carbonara sta nella sua versatilità. Indipendentemente dalla ricetta originale, che resta quella classica e che tutti amano, si può realizzarla in vari modi e tenendo conto delle esigenze più variegate, da quelli che amano la verdura, ai vegani veri e propri.

[Foto: ricette.donnamoderna.com e www.thevegancorner.com]