Cocktail frizzanti: la ricetta del Bellini con prosecco e pesca

Un cocktail frizzante e fruttato: ecco la ricetta del Bellini. È uno dei cocktail più noti al mondo ed appartiene alla categoria degli sparkling, che significa “frizzante”. Infatti si realizza con del buon prosecco freddo che si va ad unire alla polpa di pesca fresca frullata nel mixer.

Un po’ di storia. Il Bellini è stato creato a Venezia nel 1948 da Giuseppe Cipriani, capo barista dell’Harry’s Bar. Cipriani lo chiamò così per via del colore rosato del cocktail che gli ricordò il colore della toga di un santo ammirata in un dipinto del pittore Giovanni Bellini. Oggi è il più famoso aperitivo veneziano e si prepara in dieci minuti. Ecco la ricetta:

Ingredienti:

2/3 di prosecco freddo (o spumante brut freddo);

1/3 di succo di pesca di pasta bianca;

1 cucchiaio di Ghiaccio.

Procedimento:

Preparazione della pesca. Lavare, sbucciare e tagliare a spicchi la pesca quindi frullarla nel mixer aggiungendo un cucchiaio di ghiaccio tritato e un po’ di spumante, utile a rendere il succo abbastanza cremoso.

Versare lo spumante nella flute (bicchiere a calice alto e stretto), e aggiungere il succo di pesche piano piano. Mescolare delicatamente e decorare con una fetta di pesca sul bordo del bicchiere. Il Bellini cocktail è pronto per essere sorseggiato!

