Cucina romana: ricetta carbonara di mare

La ricetta carbonara di mare fa parte dei piatti tipici della cucina romana. Una rivisitazione della classica pasta alla carbonara, uno dei piatti più amati e imitati della cucina italiana.

La leggenda narra che la ricetta della carbonara di mare nacque nei borghi marinari, dove in tempi di povertà, si sostituiva il guanciale con i frutti di mare pur mantenendo le uova ed il pepe. Vediamo dunque la ricetta carbonara di mare.

Ricetta carbonara di mare: ingredienti e preparazione

Per preparare la ricetta carbonara di mare, abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti (dosi per 4 persone):

400 gr di spaghetti

500 gr di vongole e 500 gr di cozze

1 cipolla bianca

400 gr di calamari

20 gamberi

4 uova

Pepe e olio evo

In un tegame abbastanza capiente versate le vongole e le cozze, aggiungete un bicchiere d’acqua e un po’ di vino bianco. Fate cuocere per dieci minuti almeno, o fino a quando i gusci non si saranno completamente aperti. Prendete una padella e versate un filo d’olio evo, aggiungete i calamari, le code di gambero e la cipolla tagliata finemente. Insaporite il tutto con il sughetto che si è formato con la cottura dei frutti di mare, dopo averlo filtrato.

A questo punto lessate la pasta e versatela nella padella, rompete sopra le uova a fuoco spento per non cuocerle troppo e mescolate il tutto. Aggiungete alla fine le cozze e le vongole, una spolverata di pepe e la vostra ricetta carbonara di mare è pronta per essere gustata. Non dimenticate di aggiungere del prezzemolo fresco per guarnire e dare un po’ di colore al piatto.

Ricetta carbonara di mare: variante con pesce spada, gamberi e seppie

La ricetta carbonara di mare prende ispirazione dalla tipica cucina romanesca ed è a base di pesce, tuttavia si possono preparare diverse varianti. Una di queste è la carbonara di mare a base di pesce spada, gamberi e seppie. La preparazione e gli ingredienti sono gli stessi della ricetta classica, cambiano solo i frutti di mare utilizzati.

Per questa ricetta avete bisogno di 100 gr di seppie, 100 gr di pesce spada e 100 gr di gamberi sgusciati. Tagliate le seppie a strisce sottili e fatele cuocere per 5 minuti, dopodiché aggiungete pesce spada e gamberi. La preparazione della ricetta è la stessa della versione classica.

