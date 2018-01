Dolci di carnevale: le zeppole

A Carnevale ogni… dolcetto vale! In occasione del Carnevale sono preparati molti dolci tipici: zeppole, frappe, frittelle, tanto per citarne alcuni. Le zeppole hanno un sapore gustoso e l’unica controindicazione è stare attenti a non mangiarne troppe perché una tira l’altra. Per preparale occorre circa un’ora di lavoro.

Ingredienti per 4 persone:

60 grammi di zucchero;

200 grammi di farina;

150 ml di acqua;

Olio di semi di mais;

Zucchero a velo q.b.;

Un pizzico di sale.

Procedimento:

Preparazione dell’impasto. In un pentolino portare ad ebollizione l’acqua quindi unire il sale, lo zucchero e mescolare. Togliere dal fuoco, aggiungere la farina e mescolare per poi rimettere sul fuoco e far scaldare per qualche minuto. Quando il composto risulta omogeneo è pronto per essere riversato su una spianatoia.

Dare la forma alle zeppole. Tagliare il composto a pezzi di uguale dimensione così da formare tante piccole ciambelle. Una volta pronte, punzecchiarle con la forchetta e versarle nell’olio caldo. Saranno pronte quando risulteranno dorate da entrambi i lati e allora dovranno essere tirate su con una schiumarola e messe a scolare su un vassoio con carta assorbente.

Dare una spolverata di zucchero a velo e portare in tavola: le zeppole di Carnevale sono pronte!

(Foto: Thecalabrianfood.com)