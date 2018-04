Si avvina uno degli eventi imperdibili per gli amanti delle sagre e per i fortunati che si trovano nei pressi di Roma e del litorale laziale: la Sagra del Carciofo di Ladispoli.

Che siano fritti, in padella o appunto carciofi alla romana, questo è uno degli ortaggi più amati ed utilizzati in cucina.

La Sagra del Carciofo Romanesco è nata nel 1950 con l’intento di rilanciare la cittadina laziale ed è la sagra del mondo più antica dedicata a questa “pianta” speciale e si ripete a cadenza annuale.

Famoso non solo per l’utilizzo in cucina ma anche a scopo terapeutico, il carciofo ha un effetto disintossicante ed antiossidante.

La manifestazione si svolgerà dal 13 al 15 Aprile 2018 e questa sarà la sessantottentisma edizione ad ingresso rigorosamente gratuito.

Interessantissimo l’appuntamento di domenica alle ore 11 in piazza Rossellini dove ci sarà il concorso delle sculture di carciofi realizzate dagli agricoltori con la premiazione.

Numerosi saranno gli stand presenti e diversi ristoranti offriranno invece un menù speciale dedicato a queste giornate.

Di seguito vi segnaliamo alcune tra le proposte gastronomiche più interessanti:

Menù €9

Gran Bar Nazionale

Take away cartoccio del principe: Fritto misto mare e carciofi spritz

Tris Menù €18

Twiga

Primo: Lasagna Speck e carciofi

Secondo: Sgaloppina al limone con carciofi croccanti

Contorno: Patate e carciofi, Carciofi fritti.

Menù €24

Ristorante Papeete

Prosecco di benvenuto

Antipasto: Carpaccio di pescato locale e insalata di carciofi a crudo

Primo: Spaghettone acqua e farina, lupini e carciofi

Secondo: Fritura di totani freschi e carciofi

[Foto: www.terzobinario.it]