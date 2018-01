Frullati di frutta e verdura per fare il pieno di vitamine

I frullati di frutta e verdura possono essere davvero gustosi, sostituendosi anche al pasto principale. Questo perché sono composti da ingredienti che sono necessari per aggiungere un buon apporto di energia e vitamine all’organismo. 5 ricette sono particolarmente buone, che possono piacere a tutti.

1. Mix di verdure

La prima è un mix di verdure come cavolo verza, carote e spinaci che vengono versati nel mixer una volta che sono stati tagliati a piccoli pezzi. Per renderlo più dolce basta versare una banana tagliata a rondelle e lo yogurt greco. Mentre si frulla il tutto si può aggiungere una spremuta di arancia o di mandarino. Questo frullato può essere servito anche freddo.

2. Frutti di bosco

Una ricetta rivitalizzante può essere quella formata da more, ribes, mirtilli a cui si aggiungono acqua e zucchero di canna. Una volta frullato si può aromatizzare con della menta. In questo caso è una bevanda light ma allo stesso tempo rivitalizzante e depurativa, ottimo da gustare in compagnia.

3. Al tè verde

Per gli amanti del the verde vi è una ricetta molto accattivante di frullato. Bisogna solo preparare in anticipo un po’ di tè verde e farlo raffreddare. Nel mixer si deve aggiungere lattuga fresca tagliata a pezzi, una banana fatta a rondelle e due datteri per dare un po’ più di dolcezza alla bevanda che è ottima come antiossidante e rimineralizzante e può essere servita anche freddo.

4. Frutta e zenzero

Lo zenzero è un potente antiossidante che diventa indispensabile per il periodo invernale. Contiene anche molta vitamina C. Occorre tagliare a spicchi due arance, anche rosse, una banana e mixare aggiungendo yougurt naturale, o di soia, succo di limone e zenzero fresco. Frullare il tutto e gustare anche a temperatura ambiente.

5. Banane e spinaci

Anche il frullato di banane e spinaci aiuta a fare il pieno di energia e vitamine. Nel mixer bisogna versare spinaci, banana e fette di una mela, aggiungere 4 datteri o due prugne secche e un bicchiere di latte, che può essere anche quello di riso o di soia.

I frullati possono sostituite anche un pasto o possono essere gustati per una merenda nutriente, sana e genuina. Inoltre vengono preparati anche da chi è meno esperta in cucina.

