La Puglia in cucina: la ricetta della focaccia

Semplice, gustosa, è una delle ricette salvacena da realizzare in qualsiasi stagione. Stiamo parlando della mitica focaccia pugliese!

La Focaccia pugliese

Le versioni della focaccia pugliese sono davvero molteplici e non appena si consulta un pugliese ognuno sembra avere il proprio ingrediente segreto nella propria cucina.

Quella che vi proponiamo noi è la ricetta più diffusa, classica ed immancabile per fare sempre una buona figura con gli altri commensali, morbida all’interno e croccante nel bordo.

Ingredienti

500 g farina 00 (o di farro)

2 patate

1 bustina di lievito

1 bicchiere di acqua

10 pomodorini

olio extra vergine d’oliva

sale grosso

origano

olive denocciolate (se lo si desidera)

Procedimento

Lessare le patate in abbondante acqua salata, una volta che si sono raffreddate si possono sbucciare.

In un recipiente capiente riporre la farina ed aggiungere le patate schiacciandole bene con l’aiuto dell’apposito strumento o di una forchetta. In un bicchiere d’acqua tiepida sciogliere il lievito ed aggiungerlo al composto. Mettere il sale e lavorare tutto l’impasto fino a quando non assumerà una forma omogenea.

Lasciare lievitare il tutto in un luogo caldo coprendo il recipiente con un canovaccio o con una pellicola per evitare di far seccare il composto.

Nel frattempo riscaldare il forno a 240°, lavare e tagliare i pomodorini a metà.

In una teglia aggiungere abbondante olio, quindi stendere l’impasto aiutandosi con le mani, facendo diventare tutto omogeneo.

Mettere i pomodorini schiacciandoli nel composto (insieme alle olive denocciolate se lo si desidera), con la parte dei semi rivolta verso l’alto.

Aggiungere origano e sale.

Versare un po’ d’olio sopra ed infornare per circa 30 minuti facendo attenzione a rendere la crosta croccante.

[Foto: www.inmouveritas.i]