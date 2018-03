La ricetta della Besciamella di Benedetta Parodi

Che ci occorra per preparare le lasagne o la pasta al forno, la besciamella è una salsa immancabile nella nostra cucina italiana, dal profumo inconfondibile.

In commercio ce ne sono molteplici a disposizione ma la soddisfazione di realizzarne una da soli non ha prezzo!

La ricetta che vi proponiamo di seguito è facile, genuina ed economica ed è quella proposta da Bendetta Parodi nel corso della trasmissione “Cotto e Mangiato”

Ingredienti

burro: 50 gr

farina: 50 gr

latte: 500 ml

sale: qb

noce moscata: qb

Preparazione

Sciogliere il burro in un pentolino a fuoco dolce, contemporaneamente far riscaldare il latte in un altro recipiente. Versare gradualmente la farina nel burro fuso e mescolare di continuo con l’aiuto della frusta, prestando attenzione a non far diventare scuro il burro. Unire il latte piano piano e girare evitando di far formare i grumi. Rimettere sul fuoco e portare ad ebollizione.

Aggiungere il sale e la noce moscata e mescolare bene. Mettere il coperchio e proseguire la cottura per un quarto d’ora a fuoco basso, girando di tanto in tanto.

Esiste una diatriba sulle origini della ricetta: secondo alcuni l’inventore fu il cuoco del finanziere Luois Béchameil, mentre secondo altre fonti sarebbe nata in Toscana durante il Rinascimento.

Noi speriamo solo che la versione di Benedetta Parodi potrà rendervi felici… Buon appetito!

[Foto: www.buonissimo.org]