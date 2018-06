La ricetta dello Stomatico, dolce tipico calabrese

Lo Stomatico è un dolce tradizionale calabrese che proviene dalla città di Reggio Calabria e generalmente viene consumato durante il periodo natalizio. Grazie alle spezie contenute al suo interno a questo dolce vengono spesso attribuiti benefici digestivi.

Ingredienti Stomatico

Lo stomatico è un dolce secco che somiglia moltissimo al panpepato. Si consiglia di degustarlo a fine pasto accompagnandolo con un liquore. Ecco gli ingredienti necessari:

1 kg di farina

500 grammi di zucchero

20 grammi di ammoniaca per dolci

Olio di oliva (1 bicchiere)

1 cucchiaino raso di cannella

1 cucchiaino di chiodi di garofano

100 grammi di mandorle

1 uovo

Preparazione

Far carammellare in un pentolino 250 grammi di zucchero a fuoco basso, mescolando continuamente e facendo in modo che il composto non si attacchi al pentolino, fino a quando l’aspetto non diverrà del colore ambrato.

Aggiungere lentamente un bicchiere di acqua calda e mescolare il tutto.

Unire la farina con il resto dello zucchero con la cannella, chiodi di garofano, olio d’oliva e ammoniaca.

Come ultimo passo aggiungere il caramello preparato in precedenza ed amalgamare il composto ottenuto fino a quando lo zucchero carammellato non si sarà assorbito.

Avvolgere una teglia con la taglia da forno e disporre l’impasto ottenuto formando uno spessore di almeno 3 centimetri.

Infornate il tutto a 180° per la durata di 40 minuti circa.

Manca poco

Quando la cottura dello stomatico sarà portata a termine, togliere la teglia dal forno e lasciarla raffreddare per un po’ di tempo.

Tagliare il biscotto in forme rettangolari e servire (se preferite potete anche riscaldarlo in forno per altri dieci minuti).

[Foto: www.ricettegourmet.com]