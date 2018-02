L’avocado: i benefici per la nostra alimentazione ed una ricetta speciale

L’avocado è uno dei frutti che sta prendendo sempre più piede nella nostra alimentazione: ricco di potassio, aiutare a prevenire le malattie cardiache ed a contrastare il diabete, è sempre più un ingrediente indispensabile nella nostra cucina.

Originario del Messico e del Sud America, negli ultimi anni si riscontra sempre più un consumo massivo anche nel nostro paese dove però ha un costo di gran lunga superiore.

Famosa la dichiarazione dell’imprenditore australiano Tim Gurner di qualche mese fa secondo cui i giovani di oggi non possono permettersi l’acquisto di un immobile poichè pensano a spendere i loro risparmi per comprare avocado: è nato così un ampio dibattito su Twitter dove i millennials non hanno risparmiato le loro critiche verso il giovane milionario.

Ma da dove deriva il nome del’avocado?

Il termine avocado deriva dalla parola atzeca “ahuacati” ed è stato da sempre considerato il frutto dell’amore a causa delle sue proprietà afrodisiache.

Nel libro “Historia General de las Cosas de Nueva España” il francescano Bernardino de Sahagún descrive come le donne usassero la sua polpa anche per realizzare impacchi per il cuoio capelluto, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie.

Oltre al gustosissimo guacamole, una delle altre ricette più utilizzate con l’avocado è la variante del Gazpacho:

Gazpacho di avocado

Ingredienti

800 gr di pomodori

3 avocado maturi

½ cetriolo

½ cipolla rossa

1 peperone verde

100 grammi di olio extravergine d’oliva

2 spicchi d’aglio

3 cucchiai di aceto

Sale e pepe q.p.

Foglie di coriandolo fresco

Preparazione

Lavare bene i pomodori ed inserirli direttamente nel bicchiere del frullatore.

Unire la polpa dell’avocado stando ben attenti a togliere tutta la buccia, aggiungere tutti gli altri ingredienti e frullare il tutto facendo in modo che il composto risulti una crema liscia e senza grumi.

Lasciar riposare in frigo per circa due ore.

Versate il gazpacho nei piatti (oppure nei barattolini di vetro come suggeriscono diversi locali) ed aggiungere le foglie di coriandolo fresco.

Essendo una fonte naturale di vitamine aiuta il nostro organismo a rafforzare le difese immunitarie: noi suggeriamo il suo uso anche per accompagnare l’insalata o insieme al salmone per un gustosissimo toast.

Non possiamo fare altro quindi che consigliarvi di acquistare avocado e di non farlo mancare nella vostra cucina: un ingrediente indispensabile per le vostre ricette per seguire un’alimentazione sana ed quilibrata.

[Foto: www.rd.com]