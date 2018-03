Pasqua 2018: La Ricetta della Colomba

Sono diverse settimane che vi proponiamo diversi piatti da poter preparare nella vostra cucina in occasione di questa Pasqua 2018 e la ricetta che vi proponiamo adesso è un classico della tradizione italiana: La Colomba.

Certo: comprarla rende tutto più semplice ma la soddisfazione di poterne realizzare una fatta in casa, consigliato a chi è paziente, non ha prezzo.

Ingredienti

Farina 00 – 350 gr

3 uova

Zucchero – 150 gr

Latte – 190 ml

Burro – 85 gr

Bustina di lievito in polvere per dolci – 1 bustina

Granella di zucchero – 50 gr

Crema alla nocciola – 4 cucchiai

Preparazione

Mettere lo zucchero e le uova in un recipiente e sbattere il composto con una frusta per circa 15 min fino a quando la consistenza si sarà gonfiata.

Tagliare il burro a pezzettini e cuocerlo in un pentolino a bagnomaria, farlo sciogliere e lasciarlo raffreddare. Montare le uova con lo zucchero, aggiungete il latte ed il burro ed unite facendo attenzione a non smontare l’impasto. Passare al setaccio la farina ed il lievito mescolandoli lentamente. Quando la farina si sarà assorbita aggiungerne altra e lavorare l’impasto per circa un quarto d’ora.

Versare tutto il contenuto in uno stampo per colombe, lasciarlo lievitare ed otterrete la base per la vostra colomba. Aggiungere la crema alla nocciola ed infine la granella di zucchero in modo da comprire lo stampo in maniera uniforme.

Scaldare il forno in precedenza ed una volta diventato tiepido inserire la vostra creazione facendola cuocere per 40 minuti a 180°.

Inserire uno stuzzicandenti ed una volta asciutto togliere la colomba, decorare con qualche mandorla sgusciata se lo si desidera.

