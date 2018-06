Pizza Margherita senza glutine: la ricetta

La ricetta della Pizza Margherita senza glutine fa felici sempre tutti. Sempre più persone, infatti, scoprono di essere celiache negli ultimi anni. Anche se non si può assumere glutine non è detto che non si possa perdere il gusto di mangiare una pizza.

La ricetta per l’impasto di due pizze margherita

Gustare una Pizza Margherita senza glutine non rappresenta ormai un’eccezione. Sono sempre di più le persone affette da patologie e/o intolleranze che coloro che non soffrono di problemi di digestione. Tuttavia, la voglia di provare una buona pizza non viene mai negata a nessuno.

Di seguito gli ingredienti che servono per prepararla:

500 gr di farina senza glutine

425 ml di acqua

25 ml di olio di oliva extravergine

2 gr di lievito di birra

20 gr di sale

Ingredienti per la farcitura

Naturalmente non mancano anche gli ingredienti necessari per farcire la pizza. Questi sono i nostri consigli anche se ognuno può sbizzarrirsi come vuole:

250 ml di passata di pomodoro

mozzarella

olio di oliva extravergine

sale

basilico

Procedimento

Ed eccoci di fronte all’inizio del procedimento per “creare” un’ottima Pizza Margherita senza glutine. Prendete un recipiente abbastanza capiente e disponete la farina a forma di fontana.

Aggiungete il lievito dopo averlo sciolto in un bicchiere d’acqua tiepida, versate anche l’acqua e iniziate a lavorare l’impasto.

Aggiungete anche l’olio ed il sale ed iniziate a lavorare il tutto.

Quando l’impasto sarà divenuto omogeneo stendetelo in uno stampo che avrete ricoperto con un po’ d’olio. Lasciate riposare per circa quattro ore.

Per il condimento unite la passata con un goccio d’olio, sale e basilico.

Aggiungete il condimento sulla pizza e cercate di distenderlo per tutta la sua forma con l’aiuto di un cucchiaio.

Fate attenzione a non toccare il bordo con il condimento.

Infornate la pizza per 30 minuti a 250°.

Aggiungete la mozzarella e cuocete per altri 5 minuti.

Buon appetito!

