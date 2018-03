Pollo alla birra: curiosità e ricetta di una bevanda tanto amata

La birra. Amatissima o odiatissima, le origini della bevanda tanto amata in cucina e non, risalgono ad oltre 5000 anni fa dove una tavoletta assira rinvenuta tra il Tigri e l’Eufrate fa riferimento ad un birraio. Tra le curiosità legate alla birra, sappiamo che le qualità disponibili erano oltre venti: otto di frumento, otto di oro e quattro derivate da diversi cereali.

Oltre a venir degustata era anche offerta in dono agli Dei: è stato scoperto testo dedicato alla dea della birra Ninkasi, nel quale veniva descritto il processo di produzione della bibita.

Era usanza bere birra persino durante i funerali per celebrare le doti del defunto e veniva offerta alla divinità per offrire un buon passaggio dalla vita alla morte al defunto.

Secondo un’altra tradizione la dea Ishtar doveva la sua forza proprio grazie alla bibita.

Ecco a voi la gustosa ricetta del pollo alla birra

Ingredienti per 4 persone

Pollo a pezzi 1 kg

Rosmarino 2 rametti

Aglio 2 spicchi

Birra 500 ml

Sale Q.b.

Pepe Q.b.

Salvia 1 mazzo

Alloro 2 foglie

Noce moscata Q.b.

Olio extravergine di oliva 6 cucchiai

Preparazione

Sbucciare l’aglio e tagliarlo in due parti, tritare un ramo di rosmarino e 2 foglie di salvia, preparare il composto di aromi e disporlo in un recipiente con 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva ed il pollo a pezzi, aggiungere la noce moscata, sale e pepe.

Lasciar riposare la carne marinata in frigorifero per un’ora. Unire il rosmarino, la salvia e l’alloro ed immergerli in un tegame con l’olio caldo e l’aglio. Una volta che l’olio è ben caldo far rosolare il pollo per circa 5 minuti e richiudere la carne. Unire la birra, coprire la pentola con e far cuocere per circa 20 minuti. Una volta tolto il coperchio farlo cuocere per circa 20 minuti, rigirandolo per due-tre volte. La salsa alla birra deve essere ristretta ed il pollo morbido. Regolare di sale e di pepe.

La ricetta che vi abbiamo proposto è adatta per tutte le stagioni e speriamo di aver soddisfatto le esigenze della bevanda tanto amata.

[Foto: www.alamy.com]