Ricetta per muffin al cioccolato

I muffin al cioccolato sono uno dei dolci preferiti dai più piccoli e possono essere realizzati in poco tempo. Ecco la ricetta per preparare in casa quelli al cioccolato.

Ingredienti per 12 Muffin:

200 grammi di farina;

150 grammi di zucchero;

2 uova;

60 grammi di burro;

150 ml di latte;

50 grammi di gocce di cioccolato;

60 grammi di cacao amaro;

½ bustina di lievito;

1 bustina di vanillina;

Zucchero a velo q.b.

Procedimento:

Preparazione dell’impasto. Per prima cosa prendere due ciotole di eguali dimensioni per dividere al loro interno gli ingredienti. In una mettere la farina, lo zucchero, il cacao, il lievito e le gocce di cioccolato mentre nell’altra versare il latte, le uova e il burro precedentemente fuso. Mescolare per bene gli ingredienti secchi con un cucchiaio e quelli liquidi con la frusta. Unire i due composti avendo cura di amalgamare il tutto con una frusta.

Preparazione degli stampini. Imburrare gli stampini o rivestirli con dei pirottini di carta (bianchi o colorati). Con un cucchiaio riempire 2/3 di ogni stampino con l’impasto preparato. Una volta pronti gli stampini infornare a 180° e cuocere per circa mezzora. Per verificare la cottura è possibile utilizzare uno stecchino ovvero inserire uno stuzzicadenti all’interno dello stampino e, se risulterà asciutto, i muffin saranno pronti per essere sfornati.

Lasciarli raffreddare una mezzoretta, dare una spolverata di zucchero a velo e portare in tavola su un bel vassoio di servizio.

(Foto: www.ilgiornaledelcibo.it)